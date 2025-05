Co przyniesie czwartek, 29 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym możliwe będą narodziny, niespodziewana zmiana, przyjazd ważnej osoby, poważna rozmowa z dziećmi lub z ludźmi bardzo młodymi. Ktoś zdaje się być Tobą zauroczony, ale nie jest jeszcze gotów przeprowadzić rewolucji w swojej egzystencji. W finansach możesz odnieść sukces w biznesie uwzględniającym opiekę nad najmłodszymi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta As Buław

W relacjach prywatnych Twoja energia musi zostać przekuta w konstruktywne działanie. W przeciwnym razie ogarnie Cię frustracja, a razem z nią - skłonność do konfliktów, obrażania się. Otaczaj się ludźmi, którzy pozwalają Ci działać, dają dużo wolności. W finansach musisz zapewnić sobie niezależność, zainicjować projekt i konsekwentnie go prowadzić.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrząsnąć się po stracie, znaleźć dobre strony sytuacji, zrozumieć, że masz szczęście w nieszczęściu lub że wręcz udało Ci się uniknąć poważnej pomyłki. Dobre rzeczy będą przychodziły niespodziewanie. Nie trzeba ich desperacko poszukiwać. W finansach możliwe jest cenne znalezisko, dobra oferta, która jakby spadła z Nieba.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych nadmiar emocji oraz pasja pozbawiona kontroli mogą doprowadzić do poważnych komplikacji. Czyjaś cierpliwość jest na wykończeniu, a nerwy - w strzępach. Potrzeba już tylko maleńkiej iskry, by wzniecić wielki pożar. Czy jesteś w stanie sobie na to pozwolić? W finansach coś może się zepsuć, przestać działać. Potrzeba radykalnej reorganizacji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych podporządkuj zmysły i pragnienia swojej woli. Najpierw praca, potem przyjemności - niech to się stanie Twoją zasadą. Jeśli wchodzisz w związki, to postaw sprawę jasno: Twoje cele muszą mieć pierwszeństwo. Nie pozwól, by ktoś zawrócił Cię z drogi. W finansach możliwa będzie podróż, wypróbowanie lub kupno drogiej maszyny.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Świat

W życiu osobistym możliwe będzie pogodzenie się z własną naturą, jak również z naturą rzeczy. Nic nie przeszkodzi Tobie teraz czerpać z życia pełnymi garściami, a możesz dojść do słusznego wniosku, że świat jest naprawdę piękny. Trwałość owego piękna nie ma znaczenia. W finansach możesz zrobić pieniądze na podróżach, kontaktach zagranicznych lub na roli.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Cesarzowa

W kwestiach prywatnych możesz mieć do czynienia z młodszą i ambitną osobą, której trzeba będzie dotrzymać kroku. Człowiek ten jest bardzo niezależny i myśli nieszablonowo. Nie chce się też wpisywać w powszechne standardy. Jeśli to zaakceptujesz, możesz mieć przy nim wygodne życie. W finansach możliwe będzie wzbogacenie się dzięki partnerowi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto pragnie się opiekować, ale nie narzuca swojej woli. Człowiek ten nie jest typem wojownika. Jeśli ma już stanąć do walki, to wyłącznie jako obrońca. I nawet wtedy będzie dążył do kompromisu, pojednania. W finansach możesz mieć udane kontakty z intelektualistą, terapeutą, osobą wrażliwą artystycznie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych w drogę może wejść Tobie teraz ślepy los. Nie wszystko da się przewidzieć. Elastycznie reaguj na zmiany i przyjmij do wiadomości, że choć ludzie bywają nazywani otwartą księgą, to nie my piszemy w nich rozdziały, a i na pewno nie zdołamy zajrzeć na ostatnią stronę. W finansach kończy się pewien cykl. Czas pomyśleć o dużych zmianach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych warto odróżniać fantazję od wyobraźni. Ta pierwsza pozwala oderwać się od rzeczywistości, ale też często oślepia i znieczula na problemy. Z kolei wyobraźnia wspiera ambitne plany, sprawia, że widzisz więcej i mierzysz wyżej, a także... unikasz pułapek. W finansach nie pozwól, by ktoś rozbudził w Tobie niewczesne fantazje pustymi obietnicami.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych czasem trzeba będzie zadać sobie pytanie, czy nie czas wyruszyć w drogę. Może przyzywać Cię rodzina, ważne familijne sprawy. Los rzuci Cię zapewne w miejsce, które już dobrze znasz, ale od dawna tam nie bywasz. W tym czasie zmieniło się i otoczenie, i Ty. W finansach możesz otrzymać wezwanie, zaproszenie, wyniki rekrutacji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 3 Kielichów

W życiu osobistym możliwa będzie teraz dobra zabawa, udana impreza, radość dzielona z lubianymi ludźmi. Jeśli flirt - to lekki i niespecjalnie zapadający w pamięć. Ktoś złoży zasłużony komplement Twojej urodzie, inteligencji, ale nie musi to do niczego doprowadzić. W finansach możesz wejść w biznes, w którym zarobisz raczej niewielkie pieniądze, ale nawiążesz kontakty.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL