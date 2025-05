W kontekście naszego zdrowia kluczowe jest, co i jak grillujemy. Choć wiele osób uwielbia smak grillowanych potraw, to należy zdawać sobie sprawę, że często popełniamy błędy, które mogą znacząco wpływać na dostarczanie do organizmu szkodliwych substancji. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, dzięki czemu potrawy z grilla będą zdecydowanie zdrowsze.

Zanim zaczniesz grillować, zwróć uwagę na ruszt

Przede wszystkim, zanim położymy warzywa lub mięso na ruszcie, sprawdźmy, czy jest on czysty. Na ruszcie nie powinny znajdować się przypalone resztki jedzenia po poprzednim grillowaniu. Rozkładanie artykułów spożywczych na zabrudzonym ruszcie może sprawić, że przypalone resztki przykleją się do grillowanych potraw, a następnie je spożyjemy, co z pewnością nie jest zdrowe.

Wielu ekspertów ds. zdrowego żywienia wskazuje, by mięsa nie rozkładać bezpośrednio na ruszcie, lecz na aluminiowych tackach. Jest to temat kontrowersyjny, bowiem nie brakuje również opinii, że takie tacki mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Z jednej strony podnosi się argument, że dzięki tackom aluminiowym ograniczamy spływanie wytopionego tłuszczu na gorący węgiel. Dlaczego to tak istotne? Tłuszcz wydostający się z mięsa i kapiący na rozgrzany węgiel poddawany jest wówczas procesowi spalania, przez co emitowane są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a te z kolei charakteryzują się działaniem rakotwórczym.

Przeciwnicy stosowania na grillu tacek aluminiowych wskazują, że glin może przenikać do żywności, szczególnie podczas grillowania kwaśnych potraw. Zbyt duże stężenie glinu w organizmie może bardzo negatywie wpływać m.in. na kondycję mózgu, kości, nerek czy wątroby. Biorąc pod uwagę badania i dostępną wiedzę, można pokusić się o stwierdzenie, że zdrowszym rozwiązaniem jest grillowanie potraw na tackach, z założeniem, że zachowamy pewien umiar i rozsądek.

W przypadku grillowania niektórych warzyw, które bardzo szybko poddawane są odpowiedniej obróbce termicznej, stosowanie tacek aluminiowych nie jest wymagane. W związku z tym takie warzywa jak pieczarki, pokrojona cukinia, papryka czy pomidory, z powodzeniem można rozkładać bezpośrednio na czystym ruszcie.

Te produkty pomogą zwalczyć substancje rakotwórcze

Skoro mowa o warzywach, to absolutnie nie powinno ich brakować podczas grillowania. Należy je spożywać podczas zajadania się np. grillowanym mięsem, bowiem warzywa, np. sałatki spełniają niezwykle istotną funkcję antyoksydacyjną. Innymi słowy, taki warzywa jak np. cebula, czosnek, pomidory, szpinak, zielona sałata, marchew czy brokuł, zjadane wraz z np. grillowanym mięsem, efektywnie zwalczają rakotwórcze substancje powstające podczas procesu grillowania.

Chcąc cieszyć się zdrowymi potrawami z grilla, zwróćmy uwagę na odpowiednią marynatę do mięs lub ryb. Sięgajmy w tym celu m.in. po oliwę, która należy do tłuszczów o stosunkowo wysokiej temperaturze dymienia. W marynacie powinny się również znaleźć różnego rodzaju zioła, które są bogate w antyoksydanty. W związku z tym świetnie sprawdzą się m.in. bazylia, czosnek, tymianek.

Cierpliwość się opłaca

Technika grillowania również ma wpływ na to, czy przygotowany posiłek będzie zdrowszy. Ustawiajmy ruszt wysoko nad źródłem ciepła, ponieważ w pożywieniu poddanemu obróbce termicznej w temperaturze powyżej 120 st. C wydzielają się substancje kancerogenne. Ponadto grillowanie mięsa na ruszcie zawieszonym zbyt nisko zwiększy ryzyko znaczącego przypalenia produktu, który w środku będzie nadal surowy.

Nie rozkładajmy artykułów spożywczych przeznaczonych do grillowania, gdy pod rusztem jest bardzo mocny ogień. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest uzbrojenie się w cierpliwość i rozpoczęcie grillowania, gdy zostanie sam żar.

Do palenia w grillu używajmy węgla z drzew liściastych. Starajmy się unikać popularnych podpałek, które w wielu przypadkach nasączone są szkodliwymi substancjami. Jeśli już sięgamy po podpałki, to odczekajmy ok. 20 minut od momentu ich wypalenia i dopiero po tym czasie rozłóżmy żywność na ruszcie.

