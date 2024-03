Tarot na 16 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 9 Denarów

W życiu osobistym Twoja relacja z pewną osobą może nabierać rumieńców. Pokaż się jako człowiek, któremu nie brakuje niczego: ani pewności siebie, ani gotowości by się rozwijać. Niestety, łatwo jest pomylić gorliwość z desperacją. Trzymaj drugą stronę na bezpieczny dystans, ale nie znikaj jej z oczu. W finansach możesz negocjować teraz podwyżkę, awans.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Słońce

W życiu osobistym daj sobie czas i sposobność, by zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujesz. I czy na pewno możesz to znaleźć wyłącznie w innych osobach? A może masz to już w sobie? Do relacji wprowadź humor i odrobinę luzu. Nie wszystko musi się udać ani tym bardziej być pod linijkę. W finansach część interesów trzeba będzie robić w luźnej atmosferze.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 9 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie będziesz niczego forsować. Kieruj się teraz zasadą "nic na siłę". Gdy czujesz opór, zatrzymaj się, a nawet wycofaj. W rozmowach nie wychodź przed szereg i uważnie obserwuj reakcje rozmówcy. To nie jest czas, by wysunąć pierwszy komentarz. Nawet jeśli mocno chcesz. W finansach nie ma co dążyć do konfrontacji, ustąp.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 7 Mieczy

W życiu osobistym trzeba będzie wykazać się teraz sprytem. Cokolwiek robisz, rób to zakulisowo i zacieraj za sobą ślady. Pozwól komuś myśleć, że odegrał ważniejszą rolę niż naprawdę. Pozwól to też myśleć jego otoczeniu. Bycie na świeczniku bardzo ogranicza możliwości, a Ty cenisz sobie swobodę. W finansach bierz, co Twoje i szukaj lepszego miejsca.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Król Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto przyjaźń i więzi międzyludzkie ceni sobie bardziej niż bezpieczeństwo materialne. Z tego względu osobie tej trudno będzie odmówić zaproszenia na imprezę czy pożyczki. Zwłaszcza gdy poprosi krewny... Miej cierpliwość i asertywność za dwoje! W finansach nie umniejszaj swojego sukcesu, porównując się do innych.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Król Buław

W relacjach prywatnych warto zachować teraz czujność, ale nie podejmować jeszcze żadnego działania. Wystarczy, że pokażesz komuś, że masz go na oku. Niestety, niektórzy postępują na zasadzie "okazja czyni złodzieja". Jeśli nie mają nad sobą dyskretnego nadzoru, to wpadają na dziwne pomysły. W finansach absolutnie nie zostawiaj spraw bez żadnej pieczy.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 4 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nieco powściągniesz swoje ambicje i przestaniesz rywalizować, a zaczniesz się po prostu bawić! Unikaj teraz ludzi, którzy nieustannie się porównują i wciąż muszą z kimś współzawodniczyć. W życiu osobistym kontakty z nimi okażą się zbyt wyczerpujące. W finansach możesz poznać bardzo ważny kontakt na imprezie.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Królowa Mieczy

W życiu uczuciowym może się okazać, że dla relacji trzeba będzie poświęcić część swoich aspiracji. Przymusu nie ma, zawsze jednak jest coś za coś. Wolność może wiązać się z czasową samotnością, a przywiązanie do kogoś - z poświęceniem. Upewnij się, że widzisz szklankę do połowy pełną. W finansach nie wydawaj przedwczesnego wyroku, nie wchodź w konflikt.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: As Mieczy

W życiu osobistym ktoś liczy, że nie zrazisz się trudnymi warunkami, a przeciwności losu tylko Cię zahartują. Pewne osoby mogą wierzyć, że ostre wymagania wzmacniają miłość, kształtują charakter. Jest w tym sporo prawdy, jednak pamiętaj też, aby ogrzać czasem czyjegoś ducha szczerym komplementem i uśmiechem. W finansach możliwy rozwój pomimo trudnych warunków.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 6 Buław

W życiu osobistym ktoś liczy, że zrozumiesz swoją pozycję i docenisz szacunek, jakim obdarza Cię otoczenie. Gdy ktoś traktuje Cię jak zwycięzcę, zachowuj się jak zwycięzca. Zaprezentuj odwagę, wiarę w lepsze jutro, a także weź pod opiekę tych, którzy chwilowo zwątpili w siebie. W finansach zbierz pomysły i staraj się pogodzić zwaśnione strony.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od Ciebie gwarancji, że pomożesz mu się schronić przed światem, ale nie będziesz go od niego odgradzać. Każdy z nas potrzebuje takiego miejsca, w którym jego wrażliwość, kruchość zostanie zrozumiana, a nawet będzie celebrowana. W finansach nie zachowuj się cynicznie. Kieruj się szlachetnymi wartościami, nadzieją.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Rycerz Buław

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że właściwie ukierunkujesz swoją energię. Sama chęć działania nie wystarczy. Zważaj na innych ludzi. Początkowo mogą się Tobie bezwolnie poddawać, potem jednak trzeba będzie wiedzieć, co zrobić z ich emocjami. W finansach instynkt zapewne Cię nie myli, natomiast samo intuicyjne działanie nie wystarczy. Nie spiesz się z decyzją.

