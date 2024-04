Kowbojski kapelusz i kowbojki to jedne z najbardziej charakterystycznych wyznaczników trendu wersterncore. Te niektórym mogą wydać się jednak zbyt odważne. Fanki minimalizmu nie muszą jednak zupełnie odmawiać sobie szaleństw z estetyką cowgirl. Wystarczy, że do swojej szafy zaproszą denim w wersji total, nosząc go od góry do dołu, a także zamsz, haftowane koszule czy paski wysadzane nitami.