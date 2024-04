Druga królowa zaraz po siemieniu lnianym. Czyści jelita jak szczotka

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Babka płesznik, bo o niej mowa, to roślina z rodzaju babkowatych. Działa przeciwzapalnie, antywirusowo i antybakteryjnie. To także istne złoto w przypadku problemów jelitowych. Podobna do siemienia lnianego potrafi wspomóc organizm zarówno w walce z przeziębieniem, jak i wspomóc trawienie.