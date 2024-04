Bliźnięta urodzone w maju mogą liczyć na zastrzyk gotówki od najbliższych i przyjaciół . Ostatnio nie układało się wszystko po ich myśli, co mogło doprowadzić do kłopotów finansowych. Z pomocą najbliższych uda się im załatać niejedną dziurę w budżecie domowym .

Z kolei Bliźnięta z czerwca, w maju poczują to, co charakterystyczne dla nich - przypływ energii, pomysłów i chęć działania. To wszystko spowoduje, że maj będzie dla nich pracowity przez dodatkowe godziny czy wyjazd służbowy. Na koniec miesiąca mogą jednak liczyć na sporą premię.