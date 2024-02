Spis treści: 01 Magiczna moc kamieni. Wierzy się, że to one kumulują energię

02 Czarny turmalin. Strzeże przed złą energią

03 Jak nosić Czarny Turmalin? Ważna jest konkretna strona ciała

Magiczna moc kamieni. Wierzy się, że to one kumulują energię

Kamienie, które od wieków uznawane są za wyjątkowe, mają kumulować w sobie moc. To właśnie one mają mieć zdolność pochłaniania złej energii, rozpraszania jej lub wręcz przeciwnie - przyciagania tego, co nam ludziom służy.

Wierzy się, że każdy znak zodiaku ma przypisany sobie konkretny kamień i to je powinniśmy nosić przy sobie dla podwyższenia swoich wibracji. Jednak są i takie kamienie, które służyć mają każdemu, bez względu na znak zodiaku.

Za jeden z najsilniej działających kamieni w świecie ezoteryki uznaje się czarny turmalin. Na co dokładnie działa ten kamień?

Czarny turmalin. Strzeże przed złą energią

Kamień uchodzący za jeden z najsilniejszych w świecie magii to czarny turmalin, który uznawany jest za kamień ochronny. Dzięki niemu negatywna energia ma nie docierać do naszego organizmu.

Zdjęcie Czarny Turmalin ma w sobie wielką moc / 123RF/PICSEL

Odbija niekorzystne dla nas wibracje zarówno te pochodzące ze środowiska, w jakim w danym momencie przebywamy, ale też pochodzące od innych ludzi. czarny turmalin ma działać niczym ochronna tarcza dla osoby, która go nosi, chroniąc przed energią osób, które niekoniecznie dobrze nam życzą.

Wierzy się, że ten kamień trzymany blisko ciała wychwytuje negatywną energię i przeobraża ją w wiązkę energii pozytywnej. Przed czym dokładnie ma chronić właściciela czarny turmalin?

Głównie kamień ten ma odbijać od nas negatywne energie pochodzące ze złorzeczenia, czy zazdrości, a także przed złymi urokami. Uroki to wyjątkowe złorzeczenia, które negatywnie wpływają na naszą energię i aurę.

Jeżeli pracujemy lub często przebywamy w stresującym otoczeniu, gdzie wiele jest pośpiechu i napięcia, to turmalin także ma wesprzeć w takich miejscach naszą energię.

Jak nosić Czarny Turmalin? Ważna jest konkretna strona ciała

Czarny Turmalin najczęściej jako amulet noszony jest w formie bransoletki. Taka ozdoba składa się albo z samych kamieni w formie kulek, lub jedna kulka zawieszona jest na czerwonej nitce, której kolor też nie jest bez znaczenia.

Sama czerwona nitka od wieków jest uznawana za ochronę przed "złym okiem", więc w połączeniu z ochronną magią turmalinu ma dawać wyjątkową wibrację.

Taką bransoletkę należy nosić na lewej ręce. Lewa dłoń, lewa strona ciała jest uznana w świecie ezoteryki za "przyjmowanie", to przez nią mamy przyjmować energię.

Jeżeli więc jakakolwiek energia, zła, czy jednak korzystna dla nas, dotrze do naszego ciała, to właśnie przez lewą jego część. Czarny turmalin będzie stał na straży u lewej dłoni, by ochraniać nas przed przyjmowaniem negatywnej energii.

