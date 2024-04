Aksamitki to rodzaj roślin z rodziny astrowatych, który obejmuje 49 gatunków. Rośliny te występują naturalnie na obu kontynentach amerykańskich, ale zostały szeroko rozprzestrzenione przez człowieka i jako dziczejące rosną też w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Aksamitki osiągają zazwyczaj od 10 do 80 cm wysokości, ich łodygi są zwykle prosto wzniesione, rozgałęzione na całej długości lub tylko w górnej części. Kwiaty zebrane są w koszyczki, ich korony są żółte do pomarańczowych, czasem z końcami czerwonymi lub brązowoczerwonymi.

Aksamitki to łatwe w uprawie kwiaty, które intensywnie kwitną przez cały sezon, mają niewielkie wymagania, a ich pielęgnacja jest bardzo prosta!

Rośliny te najlepiej rosną w żyznej i przepuszczalnej glebie, która może być lekko kwaśna, obojętna lub zasadowa. Aksamitki nieźle znoszą okresy suszy, choć powinny być w miarę regularnie podlewane, najlepiej rano lub wieczorem. Rośliny te nie wymagają natomiast nawożenia, ale warto usuwać przekwitnięte kwiaty, dzięki czemu będą pobudzane do intensywniejszego kwitnienia.

Aksamitki rozmnaża się, wysiewając nasiona do inspektu albo pojemników. Najlepiej nadaje się do tego gotowe podłoże przeznaczone do wysiewu nasion lub przygotowana mieszanka ziemi ogrodowej, torfu i piasku, zmieszana w równych proporcjach. Nasiona przykrywa się cienką warstwą piasku i lekko podlewa.