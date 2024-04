Czy ocet jabłkowy pomaga w odchudzaniu? Znany dietetyk zabrał głos

Opracowanie Łukasz Piątek

Coraz więcej osób chcących zadbać o szczupłą sylwetkę interesuje się tematem picia octu jabłkowego, o którym mówi się, że pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Czy faktycznie ocet jabłkowy może przyczynić się do utraty wagi i jak go pić, by nie uszkodzić szkliwa zębów?