Tarot na 17 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Królowa Mieczy

W relacjach osobistych ktoś liczy, że potrzeba spokoju i bezpieczeństwa nie usadzi cię w miejscu. W świecie stała jest jedynie zmiana. Możemy latami pieczołowicie coś budować, a potem musieć się z tym pożegnać w ciągu jednej chwili. Zburzyć łatwiej jest niż stworzyć i to też musisz mieć na względzie, podejmując decyzje. W finansach zachowuj się godnie, ale przystępnie.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Kapłanka

W relacjach osobistych ktoś liczy na twoją mądrość, intuicję, doświadczenie, które każe wysłuchać, nim wygłosi się opinię. Całkiem zresztą możliwe, że tamta osoba nie przyjdzie do Ciebie po poradę, tylko po twoją akceptację. Nie trzeba jej wmawiać, że wszystko będzie dobrze. Chce ona natomiast ciszy i spokoju. W finansach możesz otrzymać mądrą radę od kobiety.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 4 Buław

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że nie potraktujesz spraw między wami przesadnie serio. Konflikty nie zakończą znajomości, tak samo jak komplementy i gorące obietnice jej nie przypieczętują. Potrzeba będzie jeszcze dużo cierpliwości i chęci, aby wznieść związek na wyższy poziom. W finansach musisz przygotować się na to, że zmiana nadejdzie, ale nie teraz.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 5 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że posprzątasz jakiś bałagan, a może i nawet znajdziesz rozwiązanie problemu? Możesz znaleźć się w obozie, który czuje się przegrany, poddaje się rozgoryczeniu. W takiej sytuacji wygrywa ten, kto potrafi dostrzec plusy sytuacji, a w przyszłość patrzy z optymizmem. W finansach możesz wiele wyciągnąć z tego, co ktoś inny odrzucił.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 7 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją odwagę, chęć wyjścia na spotkanie przygodzie, zdolność poradzenia sobie w każdej sytuacji. Człowiek ten lubi skomplikowane związki. Ukrywanie się przyprawia go o przyjemne dreszcze. Gdy wszystko idzie zbyt prosto i gładko, szybko zaczyna się nudzić. W finansach uważaj, aby nie paść ofiarą oszusta.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Giermek Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że dostrzeżesz zarówno możliwości, jak i niebezpieczeństwo. Pewna sytuacja może podniecać twoje zmysły. Stanowi ona też jednak realne zagrożenie. Nie wolno bezmyślnie się w niej zatracić. Twoje ciało powinno być cały czas prowadzone przez głowę. W finansach przymierzasz się do zadania, które jest jeszcze za trudne.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 5 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że rozbijesz status quo, wniesiesz w pewne układy pozytywny zamęt. Nie zwracaj się ku tym, którzy nie chcą żadnych zmian. Mogą cię uprzejmie wysłuchać, jednak nie udzielą pomocy. Nie zrażaj się tym. Uprzedzenia i trudności będą znacznie łatwiejsze do pokonania, niż myślisz. W finansach uwaga, żeby nie stracić okazji przez głupią kłótnię.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoje przebudzenie. Tamta osoba ma nadzieję, że zrozumiesz prostą prawdę: przeszłość dawno przeminęła, a jej nieustanne wspominanie tylko by cię ograniczało. Ludzi, o których powrocie marzysz, już nie ma. Przeszli totalną przemianę. Ty też musisz. W finansach musisz się dobrze przyjrzeć swoim zaletom i motywacjom, nim podejmiesz kroki.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 10 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że otoczysz go dobrobytem, zapewnisz mu mnóstwo zainteresowania, czułości, uwagi. Potrzeby niektórych twoich krewnych lub znajomych mogą okazać się nienasycone. Zadbaj, by starczyło ci energii na długi czas. Szykują się bowiem relacje wielomiesięczne jeśli nie wieloletnie. W finansach musisz zadbać o czyjeś szczególne potrzeby.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że przyjmiesz jego wezwanie, nie przeoczysz ważnej wiadomości. Nie udawaj, że nie widzisz tego, o czym może już wiedzieć całe twoje otoczenie. Jeśli trudno ci stawić czoła wyzwaniu w pojedynkę, zwróć się ku rodzinie - czy to tej z krwi, czy z własnego wyboru. Stanie za tobą. W finansach nie wydawaj przedwcześnie wyroku na coś.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Gwiazda

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że odsłonisz prawdę o swoich uczuciach, tożsamości, zamierzeniach. Oto czas, by być sobą i pozwolić na to innym. Na co dzień zakładamy rozmaite maski. Gdy nadchodzi jednak noc intymności, pragniemy czuć się akceptowani bez względu na wszystko. W finansach możesz odnieść sukces, zajmując się ochroną środowiska, oczyszczaniem.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Księżyc

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że odróżnisz jawę od snu, ale nie zechcesz gwałtownie rozerwać zasłony ułudy. Tamta osoba pragnie od ciebie zręcznego grania w jej grę - z przymkniętymi oczami, niemalże nie pamiętając, że wszystko to dzieje się wyłącznie na niby. W finansach może się okazać, że ty i partnerzy inaczej wyobrażacie sobie sytuację, współpracę.