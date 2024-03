Tarot na 17 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Księżyc

W relacjach prywatnych przyjrzyj się swoim lękom. To dobry moment, by sprawdzić, jak bardzo stare uprzedzenia i stres zniekształcają Ci obraz związku. Nie doszukuj się w nowych partnerach wad ich poprzedników. Owszem, często wybieramy podobnych ludzi, jednak każdy jest na swój sposób wyjątkowy. W finansach nie powielaj plotek, uważaj na fantastów.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 10 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie pogodzenie się z ważną osobą, zintegrowanie rodziny, zaakceptowanie zmian w niektórych członkach rodu. Miłość jest silniejsza niż duma. Potrafi wybaczyć różnicę zdań i dać komuś prawo do popełnienia błędu, jeśli tylko miałoby to utrzymać jego zaufanie do Ciebie. W finansach pamiętaj o wdzięczności dla tych, którzy Ci pomogli.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 7 Denarów

W kontaktach prywatnych ktoś ma nadzieję, że potrafisz cierpliwie czekać. Osoba ta potrzebuje dojrzeć do pewnych spraw. Nie jest pewna, czego konkretnie chce, potrzebuje czasu do namysłu. Ty również możesz poświęcić się teraz głębszym rozważaniom. Nie zawsze warto płynąć z prądem. W finansach na owoce swojej pracy musisz jeszcze poczekać.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Diabeł

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zdasz sobie sprawę z pewnych zagrożeń. Nie tylko aktywne szkodzenie jest złe. Także obojętność wobec ludzkiej krzywdy, przyzwolenie na naruszanie granic - to wszystko może bardzo uprzykrzyć Twoją codzienność. Lepiej wybudzić się z marazmu i zareagować. W finansach uważaj na propozycję, która wydaje się aż nazbyt korzystna.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 6 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy na długotrwały związek z Tobą, w którym wiele będziecie mogli się od siebie nawzajem nauczyć. Rola przewodnika nie będzie przypisana na stałe do jednego z Was. Raz Ty zdołasz wykazać się entuzjazmem, a kiedy indziej druga strona. W finansach możesz długo inwestować w jakieś przedsięwzięcie, nim przyniesie plon.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Cesarz

W relacjach osobistych ktoś potrzebuje od Ciebie jasnego określenia priorytetów. Mów krótko, zrozumiale, wyznaczaj zadania. Słuchaj cierpliwie, nie komentuj przed czasem. Druga strona nie chce czuć się teraz oceniana. Twoja osobowość może ją przytłaczać. Trudno funkcjonować w nieustannym podziwie. W finansach zajmij zdecydowane stanowisko, trzymaj rękę na pulsie.

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Rydwan

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz się zgodnie ze swoim statusem, pozycją społeczną, stanem posiadania. Litość, wdzięk, cierpliwość - te cechy również charakteryzują zwycięzców. Nie ograniczaj się do agresywnej asertywności. Poproś, zamiast żądać i nie zapomnij podziękować. W finansach możesz osiągnąć sukces w zupełnie nowej branży lub w mieście.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Umiarkowanie

W relacjach prywatnych możesz dokonać dziś rzeczy niemożliwych. Czy da się połączyć wodę z ogniem? Przy odrobinie cierpliwości zdołasz zadowolić wszystkie strony. Pamiętaj, że bycie dyplomatycznym rozjemcą bardzo wyczerpuje. Upewnij się, że masz towarzystwo, miejsca i sposoby, w których możesz odnowić energię. W finansach może dojść do udanych mediacji.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto pięknie opowiada o miłości. Jednak teoria i praktyka to dwie różne kwestie. Tego człowieka przerasta proza życia i przeraża myśl, że mógłby wprowadzić w czyn swoje wizje. Co będzie bowiem, gdy okażą się niedoskonałe?! Czy to również Twój dylemat? W finansach do celu trzeba będzie dążyć małymi kroczkami.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 10 Mieczy

W kontaktach prywatnych jakaś sytuacja może wyglądać dramatycznie. Będzie ona jednak konieczna, by raz a dobrze zamknąć pewne sporne kwestie, uwolnić Twoje myśli i życiową energię. Ból towarzyszący temu procesowi może być ostry. Okaże się on jednak krótkotrwały i naprawdę dobry w porównaniu z korzyściami. W finansach trzeba się zmierzyć ze swoim lękiem.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą wrażliwą, nieco melancholijną. Ten ktoś ma serce na dłoni, ale o swojej przeszłości mówi mało i niechętnie. Nie ma co go do tego nakłaniać. W odpowiednim momencie człowiek ten wyrzuci z siebie emocjonalne zwierzenie. Tylko czy Twoje uszy będą na nie gotowe? W finansach uważaj, by okazja nie wymknęła Ci się z rąk.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Giermek Denarów

W życiu prywatnym ktoś będzie oczekiwał teraz od Ciebie praktycznego zmysłu i twardego stąpania po ziemi. Nie warto wychodzić teraz przed szereg, próbować dowodzić. Poświęć czas, by nauczyć się czyjegoś języka miłości, jego przyzwyczajeń. Nie musisz wszystkiego bezwarunkowo akceptować, ale zdobądź wiedzę. W finansach sukces jest bliżej, niż przypuszczasz.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv