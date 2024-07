Jednym z najbardziej lubianych i pożądanych w towarzystwie znaków zodiaku jest także Waga. Gdziekolwiek się pojawi, zawsze znajdzie kogoś do rozmowy, jest bezpośrednia, otwarta i chętnie nawiązuje nowe kontakty. Wagę wyróżnia też ogromne poczucie humoru, dystans i zamiłowanie do długich dyskusji. Te prowadzi zresztą wyjątkowo sprawnie, wszak jak przystało na Wagę, jest miłośniczką dyplomacji i szacunku do rozmówcy. Waga śmiało wyraża swoją opinię i lubi słowne utarczki, ale dba, by nikogo przy tym nie obrazić.