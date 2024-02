Tarot na 4 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana (4.02.2024 r.)

Karta: 2 Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że podejdziesz na luzie do pewnych spraw i przyjmiesz ze spokojem to, co przyniosą ci kolejne dni. To nie czas, by domagać się deklaracji lub je składać. Nie ograniczaj swoich opcji. Ktoś może chcieć zawzięcie flirtować z innymi osobami, ale Ty przecież też! W finansach nie bierz pierwszej lepszej oferty. Porównaj uważnie propozycje. W zdrowiu uwaga na zawroty głowy.

Reklama

Tarot dzienny dla Byka (4.02.2024 r.)

Karta: 6 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że pomożesz mu w trudnym momencie. Osoba ta ma bardzo mglistą wizję co do swojej przyszłości. Potrzebuje wsparcia, jednak nie chce wskazówek, co ma robić. Niepotrzebny jej przewodnik ani partner do kochania. Możesz jej towarzyszyć przez jakiś czas. W finansach możesz dużo zyskać dzięki przewozowi osób lub towarów, podróżom. W zdrowiu możliwa wizyta w szpitalu.

Sprawdź swój horoskop dzienny

Tarot dzienny dla Bliźniąt (4.02.2024 r.)

Karta: 9 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że przestaniesz się podejrzliwie rozglądać i wszędzie doszukiwać się podstępy. Ci, co cię zranili, już dawno odeszli. Czas w to uwierzyć. Zdejmij z nosa czarne okulary nadmiernej nieufności. Nikt nie lubi być posądzany o niecne zamiary. W finansach unikaj kontrahentów, którzy są zbyt drobiazgowi i mają nierealistyczne oczekiwania. W zdrowiu uwaga głównie na oczy.

Tarot dzienny dla Raka (4.02.2024 r.)

Karta: Królowa Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że samo bycie zacznie sprawiać ci przyjemność. Przestaniesz skupiać się na celach do wykonania, a w ludziach docenisz przede wszystkim ich towarzystwo, a nie tylko osiągnięcia. Jesteśmy czymś znacznie więcej niż dyplomy na ścianie czy stan konta. W finansach możesz otrzymać szczodrą propozycję od kreatywnej kobiety. W zdrowiu uważaj na problemy z żołądkiem.

Tarot dzienny dla Lwa (4.02.2024 r.)

Karta: Kapłan

W życiu prywatnym ktoś liczy, że przemówisz, i że będą to słowa otuchy. Czasem trzeba zrobić dobrą minę do złej gry i prawić głośno o nadziei. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, by skutecznie zaszczepić komuś wiarę w lepsze jutro. Nie unikaj kontaktu, nie wycofuj się, gdy ktoś pyta cię o radę. W finansach możesz odbyć podróż, która bardzo podbuduje twój wizerunek. W zdrowiu uwaga na gardło.

Zdjęcie Sprawdź swój horoskop na luty / INTERIA.PL

Tarot dzienny dla Panny (4.02.2024 r.)

Karta: Królowa Buław

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że nie potraktujesz pewnego zdarzenia zbyt poważnie. Gdy druga strona nie wie co robić i jest zmieszana, obróć wszystko w żart. Nie dawaj po sobie poznać nadziei ani zwątpienia. Gorycz zawodu przemija szybko, a ty możesz skupić się na przyszłości. W finansach nie dawaj posłuchu plotkarzom, ludziom siejącym zamęt. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na migreny.

Tarot dzienny dla Wagi (4.02.2024 r.)

Karta: Cesarz

W życiu osobistym ktoś liczy, że zajmiesz jasne stanowisko i będziesz się twardo trzymać swoich postanowień. Miłość jest pełna pokus. Nie trzeba zamykać na nie oczu, jednak od myśli do gestów upływa długa chwila, podczas której można negocjować swoje zamierzenia i pragnienia. W finansach ktoś sprawia wrażenie biernego, a tak naprawdę intensywnie planuje. W zdrowiu uwaga szczególnie na zatoki.

Tarot dzienny dla Skorpiona (4.02.2024 r.)

Karta: Król Buław

W życiu osobistym ktoś ma nadzieję, że połączysz swój ognisty temperament z poczuciem odpowiedzialności. Zbyt twarda stal staje się krucha. Potrzebna będzie elastyczność, umiejętność lekkiego nagięcia się do czyjejś woli albo wręcz ograniczeń. W finansach możesz otrzymać ważne stanowisko, na którym wymagana będzie opieka nad grupą ludzi. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na stawy w całym ciele.

Czytaj również: W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki

Tarot dzienny dla Strzelca (4.02.2024 r.)

Karta: Mag

W życiu prywatnym ktoś oczekuje od ciebie teraz pomysłowości i pewności siebie. Odrobina pychy potrafi być bardzo pociągająca. Każdy chce być przecież z najlepszym. Pokaż, że w odpowiednich momentach potrafisz wznieść się na wyżyny dowcipu i towarzyskiego obycia. W finansach ważne będzie pierwsze wrażenie, jakie na kimś zrobisz. Oglądaj nabytek ze wszystkich stron. W zdrowiu uwaga na gardło.

Tarot dzienny dla Koziorożca (4.02.2024 r.)

Karta: As Denarów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że weźmiesz pod uwagę potrzeby wszystkich zainteresowanych. Możesz poznać kogoś, kto ma już pewien bagaż - dom, dzieci, ukochane zwierzę. W grę wchodzi także układanie sobie relacji z byłymi partnerami obecnej miłości. W finansach możliwy będzie uczciwy podział pomiędzy dużą grupę osób, rodzinne pertraktacje. W zdrowiu bardzo możliwa będzie teraz ciąża.

Tarot dzienny dla Wodnika (4.02.2024 r.)

Karta: Królowa Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że choć bezbłędnie odróżniasz dobro od zła, to nie będziesz go na ten temat pouczać. Życie nie jest czarno-białe. Twoje standardy są bardzo wysokie. Czy bliscy są w stanie je zrealizować? Możesz poznać kogoś, kto pomimo zalet charakteru nie wychował dobrze potomstwa. W finansach pewną osobę trzeba najpierw przejednać, by ruszyć sprawy. W zdrowiu uwaga na gardło.

Tarot na dziś dla Ryb (4.02.2024 r.)

Karta: Kochankowie

W życiu osobistym ktoś liczy, że będziesz patrzeć teraz na świat sercem i to sercu właśnie pozwolisz się poprowadzić. Codzienność wymaga od nas często cynicznych decyzji. Czasem jednak warto przypomnieć sobie o marzeniach, które snuliśmy, gdy byliśmy jeszcze nieskażeni doświadczeniem. W finansach możesz otrzymać kuszącą propozycję od kogoś bliskiego. W zdrowiu uwaga na układ hormonalny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv