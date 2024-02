Tarot na 9 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz się sprawiedliwie. Twoje osądy niech będą wyważone, tak samo jak słowa. Nie warto wyrabiać sobie zdania, nim nie usłyszysz obydwu stron. Możesz też uczciwie przyznać przed sobą: lubisz kogoś pomimo jego wad i złych uczynków. Nie musisz go przed sobą usprawiedliwiać. W finansach możesz mieć ważne rozmowy z prawnikiem. W zdrowiu uwaga na nerki.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Królowa Buław

W relacjach prywatnych ktoś może okazać ci wdzięczność za dostrzeżenie jego potencjału, odkrycie talentu. Naprawdę czarujące osoby niekoniecznie odznaczają się urodą. Ich magnetyzm polega na wyciąganiu z ludzi tego, co najlepsze. Możesz trafić pod skrzydła persony kochającej sztukę. W finansach możliwa będzie udana współpraca z pełną pasji kobietą. W zdrowiu uwaga na problemy z pęcherzem.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 9 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zechcesz odkryć swoją wartość, nie będziesz na siłę dopasowywać się do towarzystwa. Możesz trafić na ludzi, którzy lubią blichtr, nie cenią sobie intelektualnych wyznań, pociąga ich to, co błyszczy. Nie zdają sobie jednak sprawy, że szkło w świetle reflektorów lśni bardziej niż prawdziwy brylant. W finansach uwaga na podróbki. W zdrowiu uwaga na skórę.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Rydwan

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie będziesz kierować się niczyim przykładem. Osoba ta ma nadzieję, że wybierzesz własną drogę. Jeśli to ciebie pociąga człowiek niezależny, to możesz czerpać od niego inspirację, ale... z daleka. Nie ma tu widoków na stały związek. Jest duża potrzeba niezależności, określenia siebie. W finansach możliwa będzie lukratywna podróż. W zdrowiu uwaga na złamania.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Król Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że odstraszysz od was przeciwników, jak również... pokusy. Od przeszłości trzeba się bezwzględnie odciąć, a każdy flirt dusić w zarodku. W przeciwnym razie sytuacja eskaluje. Nie należysz do osób, które mogą wymawiać się chwilowym zapomnieniem. W finansach nawet to, co ci się należy, musisz sobie teraz wywalczyć. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z tarczycą.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 6 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zawrzesz z nim przymierze pomimo dzielących was różnic. Możesz nie pochwalać czyjejś drogi, nie podzielać jego priorytetów. Warto jednak zrozumieć i uszanować ambicję. Każdy ma do zrobienia coś na tym świecie. To, jaką drogą podążamy do celu, wzbogaca rzeczywistość. W finansach możliwa zgoda po długim konflikcie. W zdrowiu uwaga na problemy z gardłem.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Kapłąnka

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że udzielisz mu dyskretnego wsparcia, podpowiesz, co robić. Osoba ta nie chce jednak wnieść do związku własnego zaangażowania. Nie możesz liczyć, że ten ulży ci w strapieniu, przyniesie słowo pocieszenia. Jest na to zbyt niedojrzały, a ciebie traktuje jak gwiazdę przewodnią. W finansach możliwe będzie pisanie za kogoś i dla kogoś. W zdrowiu uwaga na podbrzusze.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 6 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zapomnisz o wzajemnych animozjach w obliczu większego wyzwania. To może być stawienie czoła przeciwnościom losu albo opieka nad dzieckiem czy zwierzęciem. W każdym razie żadne z was nie zdoła poradzić sobie z tym wyłącznie o własnych siłach. Nadchodzi czas pokoju. W finansach szczęście sprzyja zawziętym i wytrwałym. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na ramiona.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 9 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie będziesz przypierać go do muru. W przeciwnym wypadku może sięgnąć po naprawdę skrajne środki. Ludzie zdesperowani bywają szczególnie niebezpieczni. Po co się wahać, jeśli nie masz nic do stracenia? Jeżeli to na ciebie ktoś nastaje, zbierz siły, a potem nie odpuszczaj. W finansach opłacić może się ostry ruch. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na alergie wziewne.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Król Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją dojrzałość i chęć do współpracy. Druga strona pragnie przejść przez konflikt w miarę suchą stopą. Jeśli jej to ułatwisz, zaskarbisz sobie wdzięczność na przyszłość. W finansach możesz pełnić rolę sponsora lub skorzystać właśnie na tym, że ktoś obejmie cię swoim patronatem. Kontakty będą liczyły się bardziej niż kiedykolwiek. W zdrowiu uwaga na wątrobę.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 3 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wybawisz go z jakiejś opresji. Nie musisz aktywnie działać w obronie tej osoby. Sama twoja obecność może dać jej siły, by porzucić niefortunny związek, zmienić coś w swoim życiu miłosnym. Jeśli jednak wysyła ci sprzeczne sygnały, pozostań z boku. W finansach możesz stać się mimowolnym świadkiem czyjejś brudnej gry. W zdrowiu uwaga na woreczek żółciowy.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych uważaj, by nadmierne skupienie na własnych fantazjach nie zaprowadziło cię wstecz. Przeszłości nie da się przywrócić. Nawet jeśli druga strona się nie zmieniła, to ty jesteś już zupełnie inną osobą. Twoje oczekiwania dorosły i przeobraziły się razem z tobą. W finansach nie powierzaj swoich funduszy bezmyślnemu fantaście. W zdrowiu uważaj na problemy z podbrzuszem.