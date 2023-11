Byki - zawsze możesz liczyć na coś więcej

O zodiakalnych Bykach mówi się zazwyczaj, że są takie opiekuńcze, spokojne. Mają w sobie pozytywną energię, którą potrafią załagodzić nawet najostrzejszy konflikt. To jeden ogromny plus. Osoby, które żyją z Bykiem, są szczęściarzami. Niejeden zazdrości im tego ciepła, zrozumienia i bezpieczeństwa. Ale Byki to także coś więcej. To gwarancja dobrej zabawy, życiowych przygód. Za hamulec złapią tylko wtedy, kiedy powiesz. Jak już znajdziesz się w bliskiej, przyjacielskiej relacji z Bykiem, zawsze możesz liczyć na coś więcej.

Bliźnięta - nieobliczalne zodiaki

Tutaj sytuacja bywa skomplikowana. Bo Bliźnięta nie dają się lubić każdemu, ale każdy widzi w nich ogromną moc. Energię, której nie ma inny znak zodiaku. Pomysłowość, której można tylko pozazdrościć. Otwarty umysł i spontaniczność, której wielu brakuje. Bliźnięta też mają to do siebie, że wybierają sobie osoby, z którymi wchodzą w bliskie relacje. Ale jak już się znajdziesz w tym zacnym gronie, korzystaj, ile się da. To gwarancja dobrej zabawy, przygód, których bez nich na pewno byś nie przeżyła. Wchodzą w związek z Bliźniakiem, wchodzisz na największy rollercoaster. Na brak emocji nigdy nie będziesz narzekać.

Waga - przyciąga swoim spokojem

Życie ze zodiakalną Wagą to natomiast gwarancja umiarkowanego spokoju przeplatana spontanicznością. W Wagach drzemie ogromna siła, którą potrafią sterować. Gdy poczują się dobrze i pewnie, uruchamiają ją i nic, ani nikt nie jest w stanie tego zatrzymać. Wagi przyciągają do siebie pewne zaskakujące sytuacje, a im bliżej Wag jesteś, tym stajesz się niechcący ich głównym bohaterem. Przeżyć takich na pewno nigdy nie zapomnisz. Mówisz się również, że zodiakalne Wagi mają w sobie "to coś". Co? Przekonaj się sam.

