Kobiety pod wpływem 11 (silnie wibrującej Liczby Mistrzowskiej) są wybitnie wrażliwe. Intensywnie odbierają świat wszystkimi zmysłami. Doskonale wyczuwają nastroje i emocje otaczających je osób. Są idealistkami i mają skłonności do głębokich refleksji nad sobą i światem. Wiele wymagają od siebie i wykazują tendencje do surowej samokrytyki.

charyzma - ludzie instynktownie wyczuwają, że jest w nich coś wyjątkowego; ich charyzma sprawia, że często stają się nieformalnymi liderkami, nawet jeśli same do tego nie dążą.

idealizm i dążenie do doskonałości - marzą o lepszym świecie; idealizm popycha je do nieustannego rozwoju i pracy nad sobą oraz swoim otoczeniem;

Duchowe przewodnictwo to misja numerologicznej 11

Duchowe przewodnictwo to misja numerologicznej 11

Kobiety Jedenastki mają skłonność do bujania w obłokach. Płacenie rachunków na czas i dbanie o porządek bywają ich słabymi stronami. Natomiast ich ciągłe dążenie do ideału może prowadzić do niezadowolenia z siebie i własnych osiągnięć.