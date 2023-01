Spis treści: 01 Jak ustalić swoją liczbę w numerologii?

02 Co to są liczby mistrzowskie w numerologii?

03 Numerologiczna 11 - jaką misję Wszechświat wyznacza 11

04 Numerologiczna 11 - jaką jest osobą?

05 Numerologiczna 11 - kobieta

06 Numerologiczna 11 - mężczyzna

07 Numerologiczna 11 - zalety

08 Numerologiczna 11 - wady

09 Numerologiczna 11 - zawodowo

10 Numerologiczna 11 - miłość i związek

11 Numerologiczna 11 - znane osoby

Jak ustalić swoją liczbę w numerologii?

To bardzo proste zadanie. Wystarczy dodać poszczególne cyfry swojej daty urodzenia. Jeżeli wynikiem będzie liczba dwucyfrowa (z wyjątkiem liczb 11, 22, 33) - cyfry te ponownie dodajemy do siebie. Uzyskany wynik to nasza liczba w numerologii.

A co z 11, 22, 33? Jeżeli w wyniku dodawania uzyskaliśmy którąś z tych liczb, kończymy działania matematyczne i nie dodajemy cyfr do siebie. 11, 22 i 33 maja w numerologii status szczególny i są określane jako liczby mistrzowskie.

Reklama

Co to są liczby mistrzowskie w numerologii?

Zdjęcie Jak sprawdzić swoją liczbę w numerologii i co ona oznacza? Niektórzy wierzą, że na podstawie numerologii można dużo powiedzieć o charakterze danej osoby! / 123RF/PICSEL

Liczbom mistrzowskim numerologia przypisuje szczególne znaczenie. Osoby, które są przypisane do tych liczb, pozostają w szczególnym kontakcie z Wszechświatem, mogą zobaczyć i osiągnąć więcej. Droga do rozwoju duchowego jest przed nimi otwarta, wręcz czeka na nie. Można powiedzieć, że to wybrańcy, co ma swoje konsekwencje. Osoby takie mają do wypełnienia misję, ciąży na nich odpowiedzialność.

Każda z liczb mistrzowskich jest zduplikowaniem jednej z głównych liczb (1,2,3) i jest obdarzona swoją własną unikalną energią. Liczba 11 związana jest z energią objawienia, liczba 22 z energią działania, a 33 z energią bezwarunkowej miłości. Liczby te wyznaczają predyspozycje i kierunek, jaki wyznacza dla nas Wszechświat. Mistrzostwo na obranej drodze, każdy musi jednak osiągnąć sam, podejmując swoją misję.

Numerologiczna 11 - jaką misję Wszechświat wyznacza 11

11 to pierwsza z liczb mistrzowskich. Związana jest niezwykłą mocą, jaką daje wiedza i oświecenie. Jeśli tylko numerologiczna 11 zdecyduje się wejść na drogę rozwoju duchowego, Wszechświat odkryje przed nią tajemnice dostępne nielicznym, umożliwi zgłębienie wiedzy ukrytej i poznanie prawdy. Zadaniem 11, która pozna tajemną mądrość, będzie pomaganie innym w jej odkryciu. Numerologiczna 11 to duchowy przewodnik na drodze do prawdy i oświecenia. Wnosi w życie innych wiele dobra - przynosi inspirację, wiedzę, pomaga odnaleźć właściwy kierunek. Dla samej 11 misja ta jest jednak dosyć mocno obciążająca. Bycie mistrzem wymaga wysiłku, trudu i dyscypliny. Aby móc prowadzić innych, najpierw samemu trzeba wznieść się na wyżyny. Numerologiczna 11 jest jednak do tych zadań przygotowana. To tzw. "stara dusza" cechująca się dojrzałością, mądrością i wysokim poziomem rozwoju. Jest w stanie okiełznać i dobrze wykorzystać niezwykłą moc płynącą z wibracji mistrzowskiej liczby 11.

Czytaj również: Rzadka i nietypowa - numerologiczna 33 to po prostu czysta miłość

Numerologiczna 11 - jaką jest osobą?

Numerologiczne 11 obdarzone są intuicją i inteligencją. Są dociekliwe i mają przenikliwy umysł. Wiele czasu mogą spędzać na medytacji i rozmyślaniach, nie są jednak oderwane od rzeczywistości. Wykazują wielkie zainteresowanie innymi ludźmi. Są przy tym wrażliwe i pełne empatii. Potrafią dobrze "czytać" ludzi, wniknąć w ich potrzeby i problemy. Ludzie chętnie zwracają się do nich po radę, szukają ich opinii i wsparcia. Numerologiczne 11 są spokojne, wyciszone, a zarazem charyzmatyczne i obdarzone mocą. To sprawia, że ludzie do nich lgną.

Numerologiczne 11 nie poddają się chwilowym modom, nie zabiegają o tani poklask i nie czują potrzeby dostosowywania się do popularnych opinii. Są bezkompromisowe i bez względu na koszty trzymają się swojego zdania. Budzą tym szacunek otoczenia, choć zdarza się, że taka postawa przynosi im kłopoty i może do nich zrazić niektóre osoby.

11 stawiają sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Wiele od siebie wymagają. Mają poczucie własnej wyjątkowości, co budzi w nich emocjonalne napięcie. To właśnie nadmierna emocjonalność i wrażliwość może pokrzyżować 11 ich plany, doprowadzić je do zniechęcenia i rezygnacji. Nie zdarza się to jednak często, ponieważ 11 na ogół potrafią te cechy obrócić na swoją korzyć.

Numerologiczna 11 - kobieta

Wyostrzona i intuicja i ogromna wrażliwość, a do tego chęć pomocy innym sprawiają, że kobieta spod znaku numerologicznej 11 może stać się ważną osobą w swojej społeczności. Ponieważ kobieta 11 nie działa z niskich pobudek takich jak chęć wzbogacenia się czy zajęcia stanowiska, rola, którą zajmie może okazać się niezwykle wymagająca i będzie grozić wypaleniem psychicznym. Nadmierne emocje i przyjmowanie na siebie zbyt wielu zadań, nadmierna samokrytyka mogą zdezorganizować mistrzowską 11, wprowadzić w jej działania chaos i osłabić je.



Emocje mogą po prostu zjeść 11, będzie ona wtedy niezwykle trudną partnerką w związku. Kobiety będące pod wpływem wibracji liczby 11 powinny pamiętać, że by móc pomagać innym, powinny przede wszystkim zadbać o siebie.

Zdjęcie Numerologiczna 11 ma do wypełnienia wyjątkową misję / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 11 - mężczyzna

Mężczyzna będący "mistrzowską 11" może okazać się niezwykle intrygujący. Sprawia wrażenie człowieka, który posiada tajemną mądrość. Z łatwością staje się dla innych autorytetem, jest też dobrym rozmówcą, który potrafi słuchać i wykazać zrozumienie. Jednak związek z "mistrzem" może być trudny. Mężczyzna będący numerologiczną 11 może okazać się idealistą poświęcającym się pracy społecznej, wypełniającym swoją duchową misję. Pozostały czas może poświęcać na filozoficzne rozważania i duchowy rozwój, mniej troszcząc się o przyziemne sprawy dnia codziennego.

Numerologiczna 11 - zalety

intuicja

inteligencja

przenikliwość

wrażliwość

empatia

charyzma

Numerologiczna 11 - wady

nerwowość

nadmierna emocjonalność

czasami: zadufanie w sobie, bujanie w obłokach

Numerologiczna 11 - zawodowo

Numerologiczne 11 to idealiści chcący nieść pomoc innym. Świetnie sprawdzą się w organizacjach charytatywnych oraz w edukacji. Rozsądek i przenikliwość sprawiają, że dobrze sprawdzają się na polu inwestycyjnym. To także ludzie kultury i sztuki - na tym polu osiągają spore sukcesy.

11 nie sprawdzą się w branżach, w których panuje tzw. "wyścig szczurów". Biurowe gierki nie interesują 11, a do zaangażowania w pracę motywuje je przede wszystkim głębsza idea i wartości.

Numerologiczna 11 - miłość i związek

11 raczej nie należą do osób kochliwych czy uwodzicieli. Często są skupione z jednej strony na wewnętrznym świecie myśli i ducha, z drugiej na swojej roli przewodnika i opiekuna innych. Flirty i przelotne związki niezbyt ich interesują. Ale i wejście w głębsze relacje może być dla nich trudne. 11 mają tendencję by nieco się izolować, są indywidualistami, a jednocześnie mają poczucie misji.

Jeśli stworzą relację, będą wierne i lojalne. Okażą partnerowi sporo zrozumienia. Zawsze wysłuchają i będą wsparciem. Są świetnymi rozmówcami, co zaprocentuje w związku. Są świetnymi kompanami do wspólnych przygód czy hobby. Słabo znoszą rutynę.

Numerologiczna 11 - znane osoby

Jennifer Aniston,



Michelle Obama,



Emma Watson,



Wolfgang Amadeus Mozart,



Barack Obama,



David Beckham

Wybierz drzewo i sprawdź, co wybór mówi o twojej osobowości

***