Majówka 2025 będzie szczególnie sprzyjająca dla czterech znaków zodiaku. Chodzi o Byki, Bliźnięta, Lwy i Strzelce. Ich naturalne predyspozycje zostaną wzmocnione przez układy planet, tworząc idealną przestrzeń do odpoczynku, relacji, twórczości i refleksji. Warto wykorzystać te dni nie tylko do złapania oddechu, ale i do wsłuchania się w siebie - niebo ma dla każdego z nas ważne przesłanie.