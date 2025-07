Co zrobić z odpadami z remontu? Za ten jeden błąd grożą wysokie mandaty

Odpady po remoncie to po prostu odpady budowlane, będące pozostałością po pracach remontowych i budowlanych. Choć większość z nas ma świadomość, że za wszystkie te produkty odpowiada osoba przeprowadzająca remont, która powinna umieścić je w przeznaczonych do tego miejscach, to wciąż nie brakuje ryzykantów, którzy wyrzucają je do kontenerów na odpady zmieszane lub plastikowe. Dlaczego pod żadnym pozorem nie należy tego robić?