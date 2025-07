Co przyniesie niedziela, 27 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych trzeba zaprowadzić porządek, wyznaczyć granice. Ludzie oglądają się na Ciebie, chcą wiedzieć, co masz im do powiedzenia. Nie wstydź się błyszczeć, nie bój się podejmować decyzji ani ponosić odpowiedzialności. Lepiej mieć pretensję do siebie niż do kogoś innego. W finansach możesz trafić w środowisko, w którym prawa są twarde, a wysiłek ogromny.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie przyjęcie do wspólnoty, impreza inauguracyjna, przejęcie na siebie odpowiedzialności. Mija czas, w którym jesteś dla kogoś "nowinką". Od teraz otoczenie uznaje Cię za "swojego człowieka" i zaczyna zwiększać oczekiwania. W finansach możesz otrzymać awans, powierzona zostanie tobie misja. Nie wzbraniaj się od przyjęć integracyjnych.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Rydwan

W życiu osobistym "wygnanie z Raju" może być… najlepszym, co mogło Ci się przytrafić. Choć strefa komfortu jest pięknym miejscem, to nic w niej nie rośnie. Człowiek potrzebuje wyzwań i chce szukać szczęścia na własną rękę. Nie zadowalaj się tym, co jest ci podsuwane pod nos, jeśli serce gna dalej. W finansach możliwa będzie podróż, awans, przeniesienie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto wszędzie wietrzy spiski, nie godzi się na rzeczywistość. Gdy codzienność nas rozczarowuje, chcemy wierzyć, że jest tymczasowa, fałszywa, a za nią kryje się mechanizm, nad którym wystarczy przejąć kontrolę i wszystko będzie dobrze. To błędne myślenie. W finansach możesz pracować z osobami niewidomymi.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym możesz znaleźć swoją "bratnią duszę", osobę, z którą doskonale uzupełnisz swoje uczucia, przemyślenia, temperamenty. Kochana osoba może jednocześnie stać się twoją muzą, motywować do działania i do przekraczania kolejnych granic. W finansach możesz sprawdzić się w tworzeniu lub w promowaniu sztuki, zapoznawaniu artystów z publicznością.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś może namawiać cię do bezwzględnego zaufania. Nastał czas zwierzeń. Szukaj tych, którym możesz wyznać prawdę, poprosić o wsparcie, udzielenie wskazówek. Za błędy trzeba przeprosić i starać się je wynagrodzić. Nie daj sobie tylko wmówić, że popełniasz zbrodnię. W finansach możliwe będzie wyjawienie sekretu, kontrola, audyt.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie zaprowadzić nowe porządki. Ktoś może się burzyć, ale ostatecznie jest w stanie ustąpić. Jeśli to Ty dostajesz propozycję, nie opieraj się jej wyłącznie dla zasady. Miej cierpliwość dla ludzi, którzy nie do końca akceptują nowości. W finansach trzeba spełnić warunek wstępny, aby stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych warto wyznaczyć nieprzekraczalne granice, ustalić strefy wpływów, podzielić rzeczy oraz przestrzeń. Jeśli masz dzieci, połóż nacisk na naukę szacunku do swojej oraz cudzej własności. Nie spełniaj też bez refleksji emocjonalnych zachcianek. One są przelotne. W finansach dobrze pilnuj tego, co masz. Mówi się, że okazja czyni złodzieja.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś może mieć inne podejście do wartości niż Ty. Pamiętaj, że ludzie są skrajnie różni. To, co dla innych jest święte, Tobie może wydać się całkiem pospolite. I na odwrót. Niektórzy przyjaciele i krewni bardzo się zmienią. Trzeba będzie znaleźć nowe tematy do rozmów. W finansach nie trzymaj z sentymentu czegoś, co możesz sprzedać z zyskiem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Diabeł

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z ludźmi o bardzo materialistycznych poglądach. Być może trzeba będzie wybrać: mieć czy być? Oczywiście podstawowe potrzeby muszą zostać spełnione. Nie daj sobie jednak wmówić, że potrzebujesz tronu ze złota, by mieć na czym siedzieć. W finansach możesz trafić do firmy, gdzie tempo jest szybkie, a liczy się wyłącznie zysk.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Giermek Denarów

W życiu osobistym ktoś może zatriumfować, ale jeśli nie stoi po stronie prawdy, to zwycięstwo będzie przejściowe. Nie szukaj zemsty ani złośliwej radości z cudzego niepowodzenia. Dobrze mieć przyzwoite relacje z otoczeniem, bo od tego będzie zależało dobro tych, którymi się opiekujesz. W finansach ktoś umywa ręce od odpowiedzialności. Uciekaj od złośliwości otoczenia.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych pamiętaj, że każdy widzi to, co chce. Jeśli fakty stoją w sprzeczności z piękną wizją, długo zostajemy na nie ślepi. Możesz idealizować przeszłość, minione miłości, rodziców i dalszych przodków. Pamiętaj tylko, że wszyscy oni są ludźmi, a każdy człowiek ma ciemną stronę. W finansach możesz dostać ofertę prawie zbyt piękną, by była prawdziwa.

