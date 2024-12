Osoby spod znaku Skorpiona urodziły się pomiędzy 23 października a 22 listopada. Ich patronem jest Mars, planeta wojny oraz Pluton, planeta prawdy. Z kolei żywiołem Skorpiona jest woda, która sprawia, że jest niezwykle mocno połączony ze swoimi emocjami. To jednak nie przeszkadza mu w ukrywaniu ich.

Sprawdź swój horoskop dzienny

Skorpion — tajemniczy i niedostępny. Nigdy nie wiesz, co naprawdę kryje

Skorpiony są za pan brat ze swoimi emocjami. Doskonale wiedzą, co czują i rzadko kiedy robią coś wbrew sobie. Mimo to, w wielu sytuacjach nie pozwalają sobie na ich pokazywanie. Przez to wydają się być chłodne, niewzruszone, a niektórzy się ich nawet boją.

Skorpiony cechuje analityczny i wnikliwy umysł. Zwykle nic im nie umyka. Nerwowy gest, spojrzenie w bok czy unikanie kontaktu wzrokowego wystarczą, aby Skorpion od razu cię przejrzał. Nic się przed nim nie ukryje. Na szczęście nawet jeśli Skorpion pozna wstydliwą prawdę, raczej się nią nie pochwali. Osoby spod tego znaku uwielbiają zbierać informacje dla swojej satysfakcji, a nie dla zysku. Z tego powodu nie musisz się obawiać, że Skorpion wykorzysta coś przeciwko tobie. No, chyba że zajdziesz mu za skórę. W tej sytuacji nie będzie powstrzymywał się przed zemstą.

Skorpiona warto mieć po swojej stronie 123RF/PICSEL

Skorpiony to także indywidualiści. Nawet kiedy są w grupie, nie ulegają zbiorowym emocjom. Nagły entuzjazm czy strach nie wpływają na własne odczucia Skorpionów. Właśnie dlatego, kiedy atmosfera jest gęsta i ciężka od emocji, one są niewzruszone. Nie dają poznać po sobie, co myślą, ani jak się czują.

Skorpiona warto mieć po swojej stronie. Zwykle osoby spod tego znaku mają mocny charakter, który kryją za nieprzeniknioną maską. Jeśli sytuacja tego nie wymaga, raczej nie ukażą swojej prawdziwej twarzy. Kiedy jednak poczują, że dzieje się coś, co im się nie podoba, nie będą się wahać przed okazaniem złości, strachu czy zazdrości. Ze względu na to, że cechuje je ponadprzeciętna wytrwałość — nie spoczną, dopóki nie zrealizują swojego celu lub nie postawią na swoim.

Mroczna strona Skorpiona. Nie pokazuje jej każdemu

Skorpiony kochają sekrety. Z tego powodu nie otworzą się, dopóki nie poczują, że mogą coś na tym zyskać. Tajemnice są dla nich cenną walutą, którą wykorzystują tylko wtedy, kiedy muszą. Osoby spod tego znaku czesto mają tendencję do manipulacji. Przez to, że ukrywają fakty, mogą specjalnie wprowadzić kogoś w błąd, aby w rezultacie na tym zyskać. To gracze, którzy potrafią wywołać u innych emocje na zawołanie. W odróżnieniu od innych znaków zodiaku nie przeszkadza im dyskomfort, niezręczna cisza czy gęsta atmosfera. To sprawia, że czasami specjalnie wywołują zamęt tylko po to, aby wprowadzić kogoś w niekomfortową sytuację.

Skorpiony intrygują, przez co są niezłymi uwodzicielami. Są niezwykle intensywne, co czyni je namiętnymi kochankami pełnymi pasjami. Zakochany Skorpion jest lojalny i zapatrzony w swoją drugą połówkę. Często bywa też zazdrosny i zaborczy. Kiedy już kogoś zdobędzie, nie chce się dzielić.

Kto najlepiej dogada się ze Skorpionem? Zaufa tylko kilku innym znakom zodiaku

Energia Skorpiona, mimo że skryta, jest bardzo intensywna. Z tego powodu dla wielu nie będzie łatwa do zaakceptowania. Jest jednak kilka znaków zodiaku, którym niezwykle odpowiada.

Są to przede wszystkim pozostałe znaki wody. Raki i Ryby rozumieją Skorpiona jak nikt inny. Podobnie jak on, są mocno połączone ze swoimi uczuciami. Cechuje je jednak spora wrażliwość, która sprawia, że często brakuje im odwagi, aby postawić na swoim czy sprzeciwić się komuś. Z tego powodu podziwiają i doceniają asertywność Skorpiona i jego niezłomność. Zawsze mogą też liczyć na jego zrozumienie i lojalność. Nawet najbardziej skryte i wstydliwe emocje będą dla Skorpiona pestką.

Skorpiony dogadują się również ze znakami ziemi. Szczególnie z Bykami i Koziorożcami. Uwielbiają ich ambicję oraz rozsądek. Dzielenie się z nimi swoimi myślami i uczuciami jest przyjemnością. Dzielą również analityczne podejście do rzeczywistości, którego brakuje wielu innym znakom zodiaku.

Onkodietetyczka Justyna Stępniewska o kawie na czczo oraz o nawykach żywieniowych INTERIA.PL