Spis treści: 01 Dwa oblicza bycia upartym

02 Byk. Król uporu i zawziętości

03 Lew. Władca, który kocha mieć rację

04 Baran. Płomienny upór

Dwa oblicza bycia upartym

Znaki zodiaku w świecie astrologii mają to do siebie, że charakteryzują się pewnymi zestawami cech charakteru, które mogą jednocześnie dodać im blasku, albo sprawić, że ich ciemna strona dojdzie do głosu. Tak właśnie dzieje się, gdy do głosu dochodzi upór.

Wróżka Diana stawia tarota wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź, co wydarzy się 18 stycznia Upartość w działaniu może być pozytywna, gdy dążymy do wyznaczonego celu i nie poddajemy się mimo przeszkód, ewentualnych niepowodzeń.

Może też jednak sprawić, że będziemy zbyt zawzięci np. w konfliktach z innymi i nie damy za wygraną za wszelką cenę.

Obydwa oblicza tej cechy doskonale znane są trzem znakom zodiaku, które bycie upartym mają wpisane w swoją charakterystykę. O kim mowa?

Byk. Król uporu i zawziętości

Zdjęcie Byki są spokojne, ale niezwykle uparte w dążeniu do celu / 123RF/PICSEL

Nie ma bardziej upartego znaku zodiaku niż Byk. To jedna z przewodnich cech tego znaku. Byki potrafią długo i cierpliwie dążyć do celu. Są niczym taran, gdy na drodze spotkają przeszkodę. Silnie, ale równocześnie ze spokojem godnym żywiołowi ziemi, pokonają to, co stanie im na ścieżce do sukcesu.

I choć osiągnięcie celu może im niekiedy zająć nieco więcej czasu, niż wszystkim innym, to Byk finalnie dopnie swego. Ma to swoje pozytywne konsekwencje w pracy.

Solidne zodiakalne Byki z pewnością wywiążą się ze swoich obowiązków, choć czasem szefa może frustrować ich brak pośpiechu. One jednak w przemyślany, strategiczny sposób dobrną do mety w królewskim, zwycięskim stylu.

Jednak, gdy do głosu dochodzi ich ciemna strona, piękny upór i wytrwałość mogą zmienić się szybko w zawziętość i sprawić, że rozjuszony Byk będzie bronił swojego stanowiska z całej siły i nie ulegnie nikomu i niczemu.

Podczas kłótni z bliskimi, czy podczas walki o stanowisko pracy, Byki pokazują swoje groźne oblicze, a kto napotka na byczy "róg" może boleśnie przekonać się o sile tego znaku zodiaku.

Lew. Władca, który kocha mieć rację

Zdjęcie Lwy to czysty upór w rządzeniu / 123RF/PICSEL

Lwy choć nieco mniej uparte niż Byki, także potrafią pokazać czym jest stanowczość i nieustępliwość. Wynikać to może z ich zamiłowania do posiadania racji. Gdy ktoś podważy zdanie Lwa, już może szykować się na walkę na słowa, a ona może trwać u Lwa godzinami.

Lew kocha rządzić i tu nie ma dyskusji. To właśnie we władaniu znajduje się największy upór zodiakalnego Lwa. Jeżeli Lew zapragnie coś zdobyć, nawet z powodu kaprysu, to dopnie swego.



Baran. Płomienny upór

Zdjęcie Barany w ognisty sposób wyrażają swój upór / 123RF/PICSEL

Zodiakalnymi Baranami kieruje żywioł ognia, gdy Baran wpadnie w szał, nic go nie powstrzyma, a niejedna osoba poczuje gorącą moc drzemiącą w Baranach.

Barany, podobnie jak Byki, będą dążyć do celu, ale zdecydowanie nie w tak spokojnym i zrównoważonym stylu, jak czynią to właśnie Byki.

Zodiakalne Barany przypominają ogniste tornado, które przetacza się przez drogę. Dodatkowo Barany nawet jeżeli w tym szaleńczym pędzie swojej upartości popełnią błąd, to z pewnością się do niego nie przyznają.