Na co pomaga olej z ostropestu?

Ostropest plamisty to roślina, która zajmuje zaszczytne miejsce we współczesnej fototerapii, ale już nasi przodkowie byli żywo zainteresowani jego działaniem. Zauważono, że szczególnie dobrze działa na pracę wątroby i dróg żółciowych, dlatego tak często napary i preparaty były wykorzystywane w naturalnych kuracjach mających na celu poprawienie funkcjonowania tego cennego narządu. Stąd również często można spotkać się z olejem z ostropestu, który nie dość, że będzie ciekawym dodatkiem do kulinariów, to jego regularne spożycie wyjdzie nam na zdrowie. Nie musimy się obawiać tego produktu, że nie wpisze się w nasze żywieniowe przyzwyczajenia: ma ciekawy, lekko orzechowy smak, ale nie zmienia znacząco aromatów innych potraw, więc śmiało może współgrać w naszej kuchni.

Co można znaleźć w oleju z ostropestu?

Jak można się łatwo domyślić, olej z ostropestu jest tak wysoko ceniony ze względu na swój bogaty skład. Co można w nim znaleźć? Na czele wysuwają się nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki którym kondycja serca może być w nienagannym stanie. Suplementowanie specyfiku pozwala unormować ciśnienie tętnicze krwi, a także profil lipidowy, przez co mamy pod kontrolą poziom cholesterolu. To z kolei przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia. Dodatkowo kwasy tłuszczowe sprzyjają pracy układu nerwowego; nie tylko wspierają pamięć i koncentrację, co przydatne jest w przypadku wytężonego wysiłku umysłowego, ale także przydatne jest wtedy, kiedy nasz organizm jest wystawiany na działanie przewlekłego stresu.

Warto wspomnieć również o tym, że olej z ostropestu to doskonałe źródło witamin: C (wspiera odporność, uelastycznia naczynia krwionośne oraz napędza syntezę kolagenu), K (wzmacnia krew i normalizuje procesy krzepnięcia) oraz E (tzw. witamina młodości - regeneruje tkanki skóry, spłyca zmarszczki oraz pomaga pozbyć się stanów zapalnych). Wszystkie trzy są również zaliczane do naturalnych antyoksydantów, czyli substancji pomagających pozbyć się nadmiaru wolnych rodników, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, a także zahamuje procesy starzenia się komórek.

Co daje picie oleju z ostropestu na czczo?

Nie od dziś wiadomo, że ostropest plamisty pomaga schorowanej wątrobie 123RF/PICSEL

Olej z ostropestu może nie ma najdłuższej listy cennych substancji, ale widać jak na dłoni, że są bardzo istotne dla prawidłowego działania naszego organizmu. Trzeba jeszcze wspomnieć na koniec, że wyjątkowe działanie tego specyfiku jest zasługą sylimaryny. Ona z kolei ochronnie działa na wątrobę i pomaga się jej zregenerować, a co także przekłada się na sprawniejsze działanie układu pokarmowego. Sylimaryna także pomaga pozbyć się nadmiaru toksyn z organizmu, co jest nie tylko cenne dla wątroby, ale także dla nerek - wtedy oba narządy są odciążone i naturalne filtry organizmu działają bez zarzutów. Warto wiedzieć, że substancja ta pomaga rozprawiać się z bakteriami, wirusami i grzybami, które zewsząd mogą otaczać nasze ciało i destrukcyjnie wpływać jego kondycję.

Olej z ostropestu jako kosmetyk? Czemu nie

Łyżka ostropestu wystarczy, aby zregenerować wątrobę i pozbyć się toksyn 123RF/PICSEL

Choć wiele mówi się o tym, że olej z ostropestu może być śmiało dodawany do potraw, to warto znać jeszcze jedno jego zastosowanie. Ze względu na obecność witaminy E, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po niego jako kosmetyk. Wystarczy na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć niewielką ilość oleju i poczekać, aż się wchłonie. Na jakie efekty możemy liczyć? Przede wszystkim olej z ostropestu regeneruje suchą i zniszczoną cerę, pomaga pozbyć się zmarszczek, a także usunąć stany zapalne, przebarwienia oraz trądzik. Warto stosować go również wtedy, kiedy mamy inne niedoskonałości: blizny czy trudno gojące się rany.

Jak stosować olej z ostropestu?

Stosowanie oleju z ostropestu jest banalne, ale trzeba trzymać się jednej sztywnej reguły: musi być podawany na zimno, ponieważ obróbka termiczna niweluje działanie tego dobroczynnego specyfiku. Warto dodać go do sałatek, kanapek lub dressingów. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to warto przed śniadaniem wypić jedną łyżkę oleju, aby pobudzić trawienie i ochronić wątrobę. Nie wolno jednak łączyć oleju z ostropestu z cytrusami, ponieważ wtedy mogą pojawić się silne dolegliwości żołądkowe. Nie zaleca się też, aby olej był spożywany przez ciężarne, dzieci oraz osoby, które przyjmują leki na stałe.