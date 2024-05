Majowa aura zapowiada udany początek tygodnia. W pracy na etacie rób tylko to, co do ciebie należy, a monotonne zadania zrobi ktoś niższy rangą. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały zmierzyć się z wprowadzeniem na rynek nowości. Ważne jest, abyś dobrze to rozegrał. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zarobią na wiedzy, pośrednictwie lub znajomościach. W sprawach finansowych elastycznie gospodaruj posiadaną gotówką, a uda ci się zaoszczędzić na wymarzone wakacje.