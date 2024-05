Kolarki - wygodne spodnie damskie nie tylko na rower

Kolarki to jeden z największych hitów ostatnich sezonów. Choć pierwotnie były przeznaczone dla rowerzystów, teraz stały się elementem garderoby ulicznej i casualowej. Lidl, który słynie z tego, że podąża za trendami w modzie, ma w swojej ofercie ten typ dopasowanych kobiecych spodenek. Ich długość sięgająca nad kolano jest idealna, aby zakryć niektóre z mankamentów figury, a zarazem zapewnić maksymalny komfort i swobodę ruchów.

Kolarki można nosić nie tylko na rower czy siłownię, ale też na co dzień dmitrytph 123RF/PICSEL

Z tego też względu kolarki damskie sprawdzają się nie tylko podczas aktywności fizycznej, ale także na co dzień. Wystarczy połączyć je z oversizowym t-shirtem lub crop topem, aby wyglądać świetnie nawet w upalnie dni. Gdy zrobi się chłodniej, do tego zestawu dobierzesz obszerną sportową bluzę z kapturem albo... marynarkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kolarki nosić w wersji luźnej lub bardziej eleganckiej - szczególnie gdy wybierasz modele w stonowanych kolorach.

Koszulki w paski - marynarski styl ciągle w modzie

Marynarski styl nigdy nie wychodzi z mody. Koszulki w paski to klasyka, która każdej stylizacji nadaje wakacyjnej świeżości i lekkości. W tym roku w Pepco nie mogło zabraknąć tych t-shirtów - ich cena jest bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę wysoką jakość odzieży i bawełnę w składzie.

Koszulki w paski są uniwersalne i ponadczasowe. Można je nosić na wiele sposobów - na co dzień, do pracy, a także na wieczorne wyjścia. Paski dodają energii i młodzieńczego wyglądu, a jednocześnie są na tyle klasyczne, że pasują do większości ubrań. Od szerokich spodni, przez szorty i spódnice, aż po jeansowe rurki. Na wierzch ramoneska, katana albo obszerna muślinowa koszula. Dopełnieniem looku będą w tym przypadku torby plecione, przeciwsłoneczne okulary i kapelusze lub młodzieżowe czapki z daszkiem.

Koszulki w paski to must have w twojej letniej garderobie 123RF/PICSEL

Wybór kolorów koszulek w paski jest naprawdę duży, a oprócz biało-czarnej klasyki na miłośniczki mody czekają też propozycje biało-niebieskie lub biało-czerwone.

Idealna długość wakacyjnej sukienki - wersja midi

Sukienki midi to must-have w letniej garderobie. Są niezwykle uniwersalne i nadają się, w zależności od koloru oraz fasonu, zarówno na plażę, jak i na wieczorne wyjścia. Dobra wiadomość jest taka, że zarówno Pepco, jak i Lidl mają je w swojej ofercie. A to oznacza, że modną sukienkę z dobrego gatunkowo materiału kupisz teraz za nieco ponad 30 złotych.

Gazetka Lidl. Ofert ważna od 20 maja materiały prasowe

Długość midi jest idealna na lato - jest przewiewna, a jednocześnie elegancka. Sukienki sięgające wysokości kolan są komfortowe i pasują do różnych typów sylwetek. Mogą być noszone zarówno z sandałami, jak i z eleganckimi butami na obcasie. Co ważne, nie krępują ruchów. Nie zmuszają cię także do pilnowania się podczas siadania, wstawania czy wchodzenia do samochodu. Możesz cieszyć się latem bez ryzyka, że ktokolwiek dostrzeże twoją bieliznę.

Rozwiń

Sukienki midi można nosić na wiele sposobów. Na co dzień świetnie sprawdzą się z espadrylami i dużą torbą plażową. Na wieczorne wyjścia warto dodać do nich eleganckie dodatki, takie jak biżuteria czy kopertówka. Aktualna oferta sklepów sieciówkowych to dwa najbardziej wyróżniające się fasony:

szmizjerki, a więc sukienki w typie koszul, lecz dłuższe, zapinane na guziki i wiązane w pasie,

sukienki letnie - zwiewne, kwieciste, na ramiączkach z wszytymi gumami, które gwarantują dopasowanie ubrania do sylwetki bez niekomfortowego ucisku niektórych partii ciała.

Chcesz wyglądać modnie latem? Nie przepłacaj za kolarki, koszulki w paski i sukienki midi. Te popularne ubrania kupisz teraz w znanych sklepach sieciówkowych za ponad 30 złotych. Lidl i Pepco po raz kolejny zachwycają różnorodnymi kolekcjami odzieży damskiej, odpowiedniej na plażę, do pracy i przyjęcia z bliskimi. Koniecznie do nich zajrzyj przed urlopem!

Przeczytaj także:

Matteo Brunetti: We Włoszech trudno wyszukać dobrą włoską restaurację, bo oceny turystów wprowadzają w błąd INTERIA.PL