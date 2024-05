Czego można spodziewać się po Pełni Kwiatowego Księżyca?

W tym roku to zjawisko astronomiczne nie przyniesie za sobą żadnego niepokoju ani rozdrażnienia, więc możemy z ekscytacją oczekiwać majowej pełni. Dzięki niej zyskamy o wiele więcej energii i poczujemy większą witalność oraz apetyt na życie. Wiele osób będzie również chciało wyjść ze swojej strofy komfortu, a to będzie początkiem wielu pozytywnych zmian na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej. Z kolei na miłosnym polu dokona się wiele rewolucji, które dodadzą skrzydeł i motywacji do działania.

Wiele z nas odkryje w sobie również pozytywne cechy, których do tej pory nie widziałyśmy lub nie sądziłyśmy, że mogą czynić z nas tak wyjątkowe osoby. Będzie to więc również idealny czas dla tych osób, które do tej pory miały problemy z samoakceptacją. Nareszcie poczują się doskonale we własnej skórze i będą pielęgnować ten stan. Kwiatowy Księżyc sprawi również, że wyjdziemy obronną ręką z wielu problemów i w najbliższej przyszłości nie będą doskwierać nam żadne troski.

Które znaki zodiaku będą miały najwięcej szczęścia?

Niektórym znakom zodiaku pełnia przyniesie sporo szczęścia 123RF/PICSEL

Pełnia Kwiatowego Księżyca wniesienie do życia wszystkich spokój i wiele pozytywnych wydarzeń. Są jednak znaki zodiaku, które szczególnie mocno poczują napływające szczęście:

Waga - to będzie twoja pełnia. Jesteś w swoim najlepszym czasie. Zaczniesz zdawać sobie sprawę, czego chcesz od życia i dążyć do tego, żeby to zdobyć. Relacje z bliskimi będą układały się po twojej myśli, a dawne spory odejdą w niepamięć.

Rak - po pełni Kwiatowego Księżyca zagości u ciebie wiele miłości. Zdasz sobie sprawę nie tylko z tego, że otaczają cię wspaniali ludzie, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej, lecz także na nowo pokochasz siebie. Dostrzeżesz, jak wyjątkową osobą jesteś i ile możesz zaoferować światu.

Skorpion - życie, jakiego pragniesz, będzie na wyciągnięcie ręki. Wszystko za sprawą tego, że odnajdziesz w sobie pokłady energii, które pozwolą skupić ci się na realizacji wszystkich planów, które do tej pory wydawały ci się niemożliwe do spełnienia.

Koziorożec - to będzie wyjątkowy czas, w którym skupisz się na relacjach z innymi ludźmi i czerpaniu z tego korzyści. Praca, którą do tej pory stawiałaś na piedestale, zejdzie na drugi plan. Zdasz sobie sprawę, że życie z dala od zarabiania pieniędzy, może być niezwykle wartościowe i będzie to dla ciebie wielki przełom.

Baran - twój związek stanie się jeszcze bardziej stabilny, a jeśli jesteś singielką, to czeka cię czas romantycznych uniesień. Nareszcie odnajdziesz spokój w uczuciowych sferach, a w pracy sprawy zaczną układać się po twojej myśli.

