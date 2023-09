Spis treści: 01 Stabilizacja to nie stagnacja

02 Uran miłośnik zmian

03 Planety osobiste w znaku Panny

04 Nów w Pannie: Jak wykorzystać jego energię?

Wrześniowy nów Księżyca w znaku Panny

Wrześniowy nów Księżyca w Pannie może przynieść wiele pozytywnych doświadczeń. W tym miesiącu u wielu osób może pojawić się uczucie stagnacji, ale to potrzebny czas, aby zastanowić się nad przeszłością, przeanalizować ją i podjąć decyzje o przyszłości. W tej chwili aż sześć planet Układu Słonecznego znajduje się w ruchu wstecznym, tak silna retrogradacja sprawia, że dużo myślimy o przeszłości. Wrzesień to dobry miesiąc na wspominanie, ale i pogodzenie się z tym, czego doświadczyliśmy w przeszłości.



Stabilizacja to nie stagnacja

Wrześniowy nów w Pannie to doskonały czas, aby zainicjować ważne i stałe zmiany w życiu. Pracowita, analityczna i konsekwentna Panna ochoczo nam w tym pomoże. Jej żywiołem jest ziemia, co zapewnia poczucie stabilności i racjonalność podejmowanych decyzji i tworzonych planów. Jednak Panna ma w swoim archetypie także zmienność - to znak zodiaku, który nie lubi stagnacji i wyraźnie oddziela ją od stabilizacji. Zmiany zapoczątkowane podczas nowiu w Pannie pozytywnie wpłyną na życie, bo nie są one kwestią chwilowego kaprysu, ale solidnej analizy.



Zdjęcie Panna to inteligentny znak zodiaku ze zdolnościami organizacyjnymi / Picsel / 123RF/PICSEL

Uran miłośnik zmian

Podejmowaniu decyzji o zmianach będzie sprzyjał Uran - planeta wolności, indywidualności, kroczenia własną, nagłych odkryć, niestałości i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Uran jak zwykle kapryśny może wywołać wiele niespodziewanych zdarzeń, ale układ planet we wrześniu sprawi, że zaskakujące zwroty akcji wyjdą nam na dobre. Ziemski żywioł Panny to także potrzeba kontaktu z przyrodą. Warto udać się na łono natury, jeśli w najbliższych dniach poczujemy zagubienie, co może być wywołane wpływem Neptuna - planety snów i złudzeń. Neptun sprawia też, że nasza intuicja funkcjonuje lepiej niż zwykle, dlatego oprócz solidnej analizy od Panny, zmiany w życiu mogą wyniknąć też z pozytywnego przeczucia co do nich. Jednak takie oniryczne podejście do życia dla osób twardo stąpających po Ziemi może powodować zagubienie.



Planety osobiste w znaku Panny

We wrześniu w znaku Panny znalazły się też planety osobiste i świetliste: Księżyc, Słońce, Merkury, Mars i Wenus, co sprawia, że typowe cechy przypisywane archetypowi Panny, będą we wrześniu o wiele silniejsze. To będzie czas wzmożonej pracy, jednak Panna to także znak, który wszystko uzależnia od własnej pracy i decyzji, dlatego podjęte we wrześniu wysiłki opłacą się nam i zaprocentują w przyszłości.



Zdjęcie Nów Księżyca w Pannie już 15 września / 123RF/PICSEL

Nów w Pannie: Jak wykorzystać jego energię?

Jak wykorzystać energię wrześniowego nowiu w znaku Panny? Oto kilka praktycznych wskazówek, w jakich obszarach ta energia się sprawdzi:

sprzątanie w szafach, dokumentach i na dysku komputera;

analiza dotychczasowych osiągnięć, ścieżki kariery czy związku;

inicjowanie zmian;

wprowadzanie zdrowych nawyków;

porzucanie nałogów;

planowanie domowego budżetu i wydatków;

poddawanie się zmianom - w tym miesiącu, zamiast walczyć z nimi, lepiej dać się im ponieść;

planowanie kariery;

wytyczanie celów na przyszłość.

