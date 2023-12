Któż z nas nie lubi horoskopów i wróżb? Nawet jeśli traktujemy je z przymrużeniem oka, perspektywa zajrzenia w przyszłość przynosi ze sobą dawkę emocji wystarczającą, by rozmaite profetyczne zabawy cieszyły się niesłabnącą popularnością. O wielu z nich przypominamy sobie przy okazji przełomu starego i nowego roku, kiedy częściej niż zwykle zastanawiamy się nad tym, co przyniosą najbliższe miesiące.

Noworoczna zabawa z kotem - sprawdź, co przyniesie 2024

My z okazji nadchodzącego nowego roku mamy dla was obrazkową zabawę z kotem. Reguły są proste: spośród pięciu umieszczonych na obrazku zwierzaków wybierz tego, który podoba ci się najbardziej. Odpowiedź nie będzie może wróżbą na miarę astrologicznej czy numerologicznej diagnozy, ale powie sporo o twoim aktualnym nastroju, nastawieniu i usposobieniu. A przecież wszystkie te elementy mają wpływ na zachowania i podejmowane decyzje i co za tym idzie - na przyszłość. Tak więc, zapraszamy do zabawy!

Zdjęcie Noworoczna zabawa z kotem / INTERIA.PL

Kot numer jeden: Kot w pudełku

Jesteś człowiekiem-przygodą. Nie lubisz planować, dajesz się ponieść chwili, płyniesz z prądem łapiąc okazję, gdy tylko się nadarza. Nie przywiązujesz się do miejsc, lekko traktujesz społeczne normy. Wolność to twoje drugie imię. W nowy rok wchodzisz pełen nadziei na przygodę i otwarty na nowe doświadczenia. To dobrze, bo szczęście zwykle sprzyja takim jak ty. Pamiętaj jednak, że często trzeba mu pomóc. Choćby ramowe plany (które przecież zawsze można zmodyfikować), pomogą ci sięgnąć po najśmielsze marzenia.

Kot numer dwa: Pan zadowolony

2023 prawdopodobnie był dla ciebie dobrym rokiem. Zwłaszcza w jego końcówce udało ci się z sukcesem doprowadzić do końca ważne przedsięwzięcia, a bilans zysków i strat z ostatnich 12 miesięcy wychodzi zdecydowanie na plus. Co więcej, nie spoczywasz na laurach, ale już dawno zaplanowałeś projekty na 2024. Wierzysz, że i one zakończą się powodzeniem, a pasmo sukcesów będzie trwać. Prawdopodobnie w tym przekonaniu utwierdza cię otoczenie, sprzyja mu też twój wrodzony optymizm.

To świetnie, bo pozytywne nastawienie jest często kluczem do sukcesu. Pamiętaj jednak o starym porzekadle, w myśl którego "pycha kroczy przed upadkiem". Czasem warto zdjąć na moment różowe okulary i spojrzeć na świat nieco bardziej krytycznym okiem.

Kot numer trzy: Jakoś to będzie

Dobra mina do złej gry? Doskonale wiesz, jak ona wygląda. Z jednej strony nie należysz do tych, którzy przejmują się drobiazgami i z byle powodu załamują ręce, z drugiej ostatnie miesiące sporo namieszały w twoim życiu. W nowy rok nie wchodzisz z czystą kartą, wręcz przeciwnie: na nieodległym horyzoncie prawdopodobnie majaczy deadline, w kalendarzu piętrzą się niezałatwione sprawy, a lista zadań do wykonania niepokojąco urosła. Może i budżet lekko wymknął się spod kontroli. Podobnie jak wiele osób liczysz, że nowy rok będzie nowym początkiem. I słusznie, jednak tylko wtedy, gdy ty sam sprawisz, że twoje życie wejdzie w nowy, bardziej uporządkowany etap. "Nic nie dzieje się samo" - to hasło, które powinno towarzyszyć ci w najbliższym czasie.

Kot numer cztery: Zwykły kot

Wybrałeś kota, który najbardziej ze wszystkich przypomina zwykłego dachowca. Być może oznacza to, że Sylwester i Nowy Rok to dla ciebie dni jak wszystkie inne. W ostatnim dniu roku nie szalejesz, a w pierwszym nie spisujesz postanowień. Dla ciebie niezależnie od daty w kalendarzu sprawy toczą się zwykłym torem. Nie wierzysz w rewolucyjne przemiany i nowe początki. I bardzo dobrze, często przecież konsekwencja i realistyczne spojrzenie na świat, są gwarancja sukcesu. Pamiętaj jednak, że czasem warto wpuścić do swojego życia odrobinę spontaniczności.

Kot numer pięć: Śpiący kot

Ostatni rok dał ci w kość. Trudne zadania w pracy, trochę prywatnych sporów, zdrowie, które coraz częściej dawało o sobie znać. Nie pomagały również doniesienia ze świata - za każdym razem, gdy wchodziłeś na serwisy informacyjne miałeś wrażenie, że sprawy mają się coraz gorzej. W efekcie, u progu nowego roku najchętniej zwinąłbyś się w kłębek, przykrył kocem i zapadł w długi sen. Tak długi, by wszystkie trudne sprawy same zdążyły się ułożyć.

Na to jednak niestety nie ma co liczyć. Nowy rok spróbuj zacząć od sporej dawki relaksu, weź urlop, spędź kilka dni tak jak lubisz, naładuj akumulatory. A potem postaraj się z większym optymizmem spojrzeć w przyszłość. Stwórz plan, który małymi krokami pozwoli ci zapanować nad własnym życiem. Pomyśl, że nawet po najciemniejszej nocy w końcu przychodzi świt. Może właśnie ten rok przyniesie pozytywną zmianę?