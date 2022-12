Pierwsza rzecz, jaką tu zauważysz, zdradzi, czy jesteś szczęśliwy czy nie

Oto najbardziej agresywne znaki zodiaku. Życie z nimi może zamienić się w koszmar!

Chiński Nowy Rok 2023 pod znakiem Wodnego Królika. Co nas czeka? Niektórzy ludzie są w stanie dostrzec tylko jeden z obrazów, podczas gdy inni mogą z łatwością "przełączać się" między nimi. Badania sugerują, że im szybciej możesz przekierować uwagę z jednego obrazu na drugi, tym szybciej działa twój mózg. A to z kolei świadczy o kreatywności.

Przyjęło się, że ludzie, którzy są bardziej kreatywni, są bardziej zorientowani na prawą półkulę mózgu, co oznacza, że są bardziej intuicyjni i mocniej działają na nich obrazy. Dla porównania, ci, którzy są bardziej lewopółkulowi, wyróżniają się zdolnościami analitycznymi i logicznymi. Więcej uwagi poświęcają szczegółom.



Co jako pierwsze dostrzegłeś na obrazku?

Ogryzek - to widzi część z nas, ale inni na tej grafice dostrzegają skierowane na siebie dwie twarze. Co to oznacza?

Jeśli najpierw zobaczyłeś ogryzek, oznacza to, że jesteś szczęśliwy i zadowolony z tego, co masz w życiu.

Lektor wyjaśnia, że wydajesz się być osobą, która przyjmuje świat takim, jaki jest i jesteś całkiem zadowolony z rzeczywistości. Wiesz, że zawsze możesz polegać na swoich bliskich ludziach. Wiesz, że są wokół ciebie ludzie, którzy będą cię wspierać bez względu na wszystko. Zawsze jesteś w dobrym nastroju i zarażasz nim otoczenie.

Jeśli najpierw zauważyłeś dwie twarze, oznacza to, że jesteś w okresie pewnej niepewności.

Priorytetem są dla ciebie relacje z ludźmi, ale właśnie czujesz się nieco zawiedziony tymi najważniejszymi. Być może zawiodłeś się niedawno na kimś wyjątkowym. Pamiętaj, że najlepsze, co możesz zrobić, to porozmawiać z tą osobą i po prostu wyjaśnić wszelkie niedomówienie i opowiedzieć o tym, co leży ci na sercu. To na pewno pomoże.



