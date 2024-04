Ostrzeżenie dla tych znaków zodiaku. Lepiej uważaj przez Merkurego

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Retrogradacja Merkurego ma miejsce co najmniej trzy razy w roku. W świecie astrologii zjawisko to ma powodować chaos w komunikacji. Dotknie to sfer kontaktów interpersonalnych, z nikim nie będziemy mogli się dobrze porozumieć, a nasza frustracja będzie rosła. Ten trudny czas trzeba po prostu przetrwać zdaniem astrologów. Wygląda też na to, że niektóre znaki, a dokładnie cztery znaki zodiaku, będą miały trudniejsze zadanie od pozostałych podczas retrogradacji.