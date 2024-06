Pełnię truskawkowego księżyca warto wykorzystać. Ma moc przesilenia

Pełnia Księżyca to comiesięczne ważne wydarzenie dla tych, którzy wierzą w moc i energię. Rytuały i obrzędy wykonane w tę noc mają zapewniać ochronę i pomyślność na resztę miesiąca. Czerwcowa pełnia, przypadająca tuż po przesileniu letnim jest wyjątkowa. Dlaczego i co warto wtedy zrobić, by podnieść swoje wibracje?