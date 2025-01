Aida Kosojan-Przybysz opublikowała na Instagramie nowy wpis dotyczący pierwszych dni nowego roku. Jasnowidzka zwraca w nim uwagę, że "pierwsze dni stycznia to czas głębokich przemyśleń". Aida zaznaczyła, że nadal czujemy emocje ubiegłego roku.

Przesłanie Aidy na początek roku. W komentarzach poruszenie

"Powracają do nas i trudne, i piękne słowa, usłyszane i wypowiedziane. Zostaw za sobą to, co jest ciężarem dla pamięci. Obejmij siebie myślami, słowami, czynami. Daj sobie przestrzeń dla siebie w sobie" - zaczęła swój wpis.

Jasnowidzka zaapelowała, by poczuć rytm swojego serca i wsłuchać się w ten dźwięk.

"Przestań biec szybciej niż twoje myśli. Nie daj się sparaliżować strachowi, który buduje w tobie napięcie i odcina Cię od rzeczywistości. Wejdź w stan pragnień i marzeń, tak jak w dzieciństwie, gdy wszystko było możliwe" - zwróciła uwagę.



"Podejmowane tu i teraz decyzje są siłą i narzędziem w Twoich rękach, pozwalającym rzeźbić rzeczywistość. Korzystaj z prawa wyboru, bo to, co wybierasz, kształtuje Twoje życie. Pozwól sobie na szczęście. Myśl dobrze. Życz dobrze. Żyj dobrze" - podsumowała Aida Kosojan-Przybysz.

Wpis wizjonerki wywołał poruszenie. "Piękny wpis", "Pragnęłam takiego przekazu", "Ściągnęłam myślami to przesłanie", "Tego dzisiaj potrzebowałam" - czytamy w sekcji komentarzy.

Rozwiń

2025, czyli rok obrotowych drzwi

Aida w ostatnim czasie udzieliła sporo wywiadów dotyczących 2025 roku. Jej zdaniem będzie to czas dynamicznych przemian i nowych możliwości. Aida nazwała go nawet "rokiem obrotowych drzwi". Tym samym zasugerowała, że wiele wydarzeń z przeszłości, spraw czy relacji może do nas wrócić.

"Na horyzoncie pojawią się starzy gracze, dawni partnerzy, którzy po dłuższej nieobecności przypomną o sobie" - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Aida uważa, że poprzez to będziemy mieć szansę do zamknięcia lub ponownego otwarcia dawnych rozdziałów. Z drugiej strony, 2025 rok ma być czasem sprzyjającym realizacji planów i wprowadzaniu w życie zmian. Wizjonerka zwraca jednak uwagę, że dla osób borykających się z trudnymi emocjami i niezdecydowanych, nadchodzące miesiące mogą być sporym wyzwaniem. Co radzi w takiej sytuacji? Przede wszystkim uważność i podejmowanie przemyślanych decyzji.

Znaki Zodiaku. Komu pisane jest bogactwo? Interia.tv