Przeszłość upomni się o swoje. Trzy znaki zodiaku muszą mieć się na baczności

Uran w Bliźniętach - sprawca całego zamieszania

7 lipca Uran wszedł do znaku Bliźniąt i rozpoczął okres pełen zaskakujących zdarzeń. Powód? To planeta rewolucji, nieoczekiwanych zmian i - potocznie mówiąc - wywracania życia do góry nogami. Dla Bliźniąt, czyli znaku zodiaku związanego z komunikacją i kontaktem, to wejście oznacza, że coś - lub ktoś - z przeszłości może powrócić przez przypadkowy telefon, wiadomość lub nieplanowane spotkanie.

Bliźnięta są szybkie i pomysłowe. Jednak ich naturalna skłonność do powierzchowności i unikania głębokich emocji sprawia, że nie są gotowe na realne zmierzenie się z tym, co wraca. Uran nie da im zapomnieć - wymusi konfrontację z tym, co próbowały zignorować.

Może cię zainteresować: Ukryty talent zodiakalnych Bliźniąt. Są w tym najlepsze

Wodnik - zbyt logiczny na to, co emocjonalne

Uran jest też władcą znaku Wodnika, a jego ruchy mocno wpływają na osoby spod tego znaku. Księżyc w dniach 7 i 8 lipca tworzył opozycję do Urana i Wenus, wzmagając napięcia i emocjonalne zawirowania. Wodniki, które zwykle trzymają emocje na dystans i podchodzą do relacji z zimną logiką, mogą w nadchodzącym czasie poczuć, że sytuacja wymyka im się spod kontroli.

Uran jest też władcą znaku Wodnika 123RF/PICSEL

Wracająca z przeszłości osoba wywoła u nich chaos, z którym trudno będzie się zmierzyć bez utraty poczucia bezpieczeństwa. To czas, w którym Wodnik będzie musiał otworzyć się na emocje, choć bardzo się ich obawia. Niestety to jedyne rozwiązanie, by przywrócić spokój ducha.

Rak - władca emocji w stanie kryzysu

Rak jest znakiem rządzonym przez Księżyc, który w tym okresie jest szczególnie aktywny i tworzy wiele napiętych aspektów, m.in. opozycję do Urana i Wenus. Dla osoby spod tego znaku powrót kogoś z przeszłości oznacza wybuch emocji, które długo były tłumione.

Raki boją się zmian i często wolą żyć w strefie komfortu wspomnień, zamiast zmierzyć się z tym, co nieprzyjemne. Jednak teraz emocje nie pozostawią im wyboru - będą musiały się zmierzyć z bólem i trudną przeszłością. Sprawdź tarotowy horoskop dla zodiakalnego Raka.

Choć Bliźnięta, Wodnik i Rak mogą odczuć największy ciężar powrotów z przeszłości, inne znaki również doświadczą różnorodnych emocji i wyzwań. Słońce w Lwie, koniunkcje i trygony Księżyca z planetami społecznymi zapowiadają, że niektóre relacje mogą zostać poddane próbie, a inne - na nowo zdefiniowane. Ważne jest, aby nie uciekać przed tym, co wraca, ale stawić temu czoła. Często powrót z przeszłości to okazja do zamknięcia trudnych rozdziałów i rozpoczęcia nowego etapu.

Sprawdź swój horoskop dzienny

Polskie piłkarki na Euro! Rozmowa Aleksandry Szutenberg z Nadią Krezyman materiały promocyjne