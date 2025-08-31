Fikus benjamina sprawia kłopot? Jest rozwiązanie

Co może pójść nie tak z uprawą poczciwego fikusa? Przede wszystkim wiele osób narzeka, że rośnie wolno i daleko mu do widoku gęstego drzewka, które można znaleźć w sklepach ogrodniczych albo w domach znajomych. Ponadto wielu błędnie uważa go za roślinę chorowitą, ponieważ może w trakcie kilku dni zrzucić wszystkie liście. Wielu uznaje za fakt, że można go po prostu wyrzucić. Zarówno pierwsza jak i druga sytuacja nie oznacza, że trzeba żegnać się z fikusem benjamina. Wystarczy zadbać o jego podstawowe warunki uprawowe, a będzie pięknie prezentował się w domu.

Odpowiednie miejsce dla fikusa benjamina

Fikus benjamina potrzebuje dobrego traktowania. Będzie wtedy rósł wzorowo 123RF/PICSEL

Chcemy mieć fikusa benjamina, który gęsto rośnie? Miejsce jego bytności nie może być przypadkowe, ale przemyślane, gdyż to pomoże uniknąć wszelkich uprawowych niedogodności. Gdzie najlepiej ustawić fikusa benjamina w domu? Musi być to przestrzeń równocześnie dobrze naświetlona, ale nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ ich nadmiar może parzyć liście rośliny.

Fikus benjamina nie lubi również skrajności: jeśli ma często albo wahania temperatur, albo wilgotność często się zmienia - odbija się to na kondycji naszej rośliny. Wtedy możemy zauważyć, że nasza roślina staje się krnąbrna i np. masowo zrzuca liście.

Nawożenie fikusa benjamina? O nim nie zapominaj

Jeśli mamy fikusa benjamina w domu, to często zapominamy o jednym aspekcie jego pielęgnacji. Chodzi o nawożenie, które powinno odbywać się regularnie: zarówno w sezonie wegetacyjnym, jak i zimą. W pierwszym okresie nawozy trzeba aplikować średnio co dwa tygodnie, natomiast w drugim częstotliwość można zmniejszyć do comiesięcznego dozowania.

Czym nawozić fikusa benjamina? Można sięgnąć po preparaty dostępne w marketach oraz sklepach ogrodniczych: mogą być to produkty uniwersalne albo przeznaczone dla roślin zielonych. Oczywiście, można także sięgnąć po nawozy domowe, które można przygotować w domowym zaciszu. Co warto rozważyć?

Nawóz z banana: skórkę owocu wystarczy umieścić w słoiku, zalać zimną wodą i pozostawić na dwa dni. Gotową odżywkę można rozcieńczać z wodą w stosunku 1:1.

Wywar z warzyw : jeśli gotujemy warzywa na sałatkę albo jako dodatek do dania głównego, to wodę możemy wykorzystać po ostudzeniu jako nawóz. Oczywiście, nie może mieć ani grama soli.

Drożdże: niewielką ilość drożdży wystarczy wymieszać z odrobiną ciepłej wody oraz cukrem. Po kilkunastu minutach, kiedy zaczną pracować, można zalać je dwoma litrami wody.

Fikus marnieje w oczach? Nie musisz spisywać go na straty

Fikus nie jest kapryśny, o ile dobrze się nim zajmujemy. Zazwyczaj braki w liściach szybko uzupełnia Tatiana Terekhina 123RF/PICSEL

Czasem, kiedy mamy fikusa benjamina, może z dnia na dzień zafundować nam nie lada atrakcje. Czym się to objawia? Zazwyczaj masowym zrzucaniem liści, które szybko obnażają same łodygi. Oczywiście, jeśli nie jest to wynik przelania, to nie powinniśmy mieć obaw: z czasem i po odpowiednich zabiegach, sam się zregeneruje. Dlaczego fikus benjamina traci liście? Otóż roślina nie robi to z kaprysu, ale dlatego że nagle zmieniają się jej warunki: mogła być narażona na intensywny przeciąg albo tak reaguje na przesadzania. Pamiętajmy, że w większości przypadków, takie działania są chwilowe i za jakiś czas fikus benjamina sam zacznie tworzyć nowe liście,

