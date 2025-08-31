Co przyniesie poniedziałek, 1 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Kapłan

W życiu prywatnym ludzie mogą schodzić się w twoje miejsce, szukać porady, emocjonalnego wsparcia. Otoczenie może traktować Cię jak autorytet, ale ty przecież masz prawo czegoś nie wiedzieć, poczuć słabość pod nawałą emocji. Nie stawiaj się w pozycji eksperta, motywuj ludzi, by sami szukali odpowiedzi. W finansach możesz związać się z uczelnią albo szkołą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych konieczne będzie przebudzenie w sobie miłości oraz entuzjazmu. Możesz z kimś się nie zgadzać i unikać go dla własnego dobra, ale dostrzeż w nim przy tym zagubionego człowieka. Dobra przeszłość mogła się nieodwołalnie skończyć, natomiast warto ją pamiętać, by nie przestać wierzyć w miłość. W finansach możliwa będzie oferta od kogoś, kto cię lubi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą praktyczną, która nie zawraca sobie głowy drobiazgami i nie uważa, że dom czy ubrania są częścią jej osobowości. Możecie mieć dyskusje na temat estetyki, autoprezentacji, itd.. Staraj się nikogo surowo nie oceniać. W finansach zrób zapasy na chłodniejszy sezon, sprawdź, czego ci obecnie brakuje i kup to taniej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 3 Mieczy

W życiu osobistym uważaj na sytuację, w której zostaną spalone mosty, a rozmowy - zerwane. Nie rób sobie wrogów i nie zmuszaj bliskich, by się kogoś wyrzekli dla twojego dobra. Jeśli ktoś pragnie zachować neutralność, przyjmij to spokojnie, przeczekaj złe emocje. W finansach ktoś może wsadzać kij w szprychy, bo czuje się wykluczony, pragnie większego wpływu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą pełną fantazji, która jednak nie dostrzega prawideł świata. Uważa ten ktoś, że zdoła nagiąć rzeczywistość do swoich pragnień. W niektórych wypadkach to faktycznie się udaje i dla takich momentów warto próbować. I się nie zniechęcać! W finansach możesz otrzymać dobrą wiadomość, ucieszyć się z wieści.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Głupiec

W życiu osobistym szykuj się na powitanie wielkiej przygody. Jeśli zrobisz krok w jej kierunku, cała twoja egzystencja radykalnie się odmieni. Czy masz coś, co powstrzymuje Cię na brzegu codzienności? Jeśli są to tylko lęki przed nieznanym, to może warto zaryzykować? W finansach możliwa będzie podróż, całkowita zmiana nawyków oraz otoczenia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym możesz poznać kogoś, kto pomoże Ci odkryć ważną prawdę o sobie lub zebrać się na odwagę, by funkcjonować po swojemu. Zbierz grono oddanych przyjaciół, którzy nie oceniają, mają otwarte umysły i przede wszystkim twoje dobro na względzie. A potem działaj, by być w pełni sobą. W finansach możesz zarobić, pomagając przejść komuś transformację.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym możesz napotkać kogoś, kto będzie twoim doskonałym przeciwieństwem. Początkowy konflikt może zmienić się w fascynację, a potem… rozwinąć się w głębokie uczucie lub skończyć na wielkiej frustracji. Niezależnie od wyniku doceń kreatywność, jaką pobudzają te wasze spotkania. W finansach możliwy będzie sukces w działalności artystycznej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym ostrożnie podchodź do nowych znajomości. Ktoś może zachęcać cię do otwartości, zadawać niedyskretne pytania i zasypywać zwierzeniami. Może faktycznie jest bezpośredni, a może ma ukryte motywy, żeby tak szybko skracać dystans? Obserwuj uważnie i nie komentuj sprawy. W finansach weź, co twoje i jak najszybciej się wycofaj.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 4 Mieczy

W życiu osobistym szukaj teraz przede wszystkim spokoju. Nie wchodź w dyskusję, nie rozpoczynaj ważnych, ale trudnych rozmów. Masz prawo przełożyć sprawy na inny dzień, powiedzieć otwarcie, że gorzej się czujesz i ograniczyć kontakt. Weź głęboki wdech, zaszyj się w cichej samotni. W finansach wycofaj się z czegoś, co ewidentnie cię przytłacza.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

