"Weź głęboki wdech". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku

Wróżka Diana

W życiu osobistym szukaj teraz przede wszystkim spokoju. Nie wchodź w dyskusję, nie rozpoczynaj ważnych, ale trudnych rozmów. Masz prawo przełożyć sprawy na inny dzień, powiedzieć otwarcie, że gorzej się czujesz i ograniczyć kontakt. Weź głęboki wdech, zaszyj się w cichej samotni. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na poniedziałek.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy w poniedziałek
Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy w poniedziałekoganko123RF/PICSEL

Co przyniesie poniedziałek, 1 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści:

  1. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana
  2. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka
  3. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt
  4. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka
  5. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa
  6. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny
  7. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi
  8. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona
  9. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca
  10. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca
  11. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika
  12. Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Kapłan

W życiu prywatnym ludzie mogą schodzić się w twoje miejsce, szukać porady, emocjonalnego wsparcia. Otoczenie może traktować Cię jak autorytet, ale ty przecież masz prawo czegoś nie wiedzieć, poczuć słabość pod nawałą emocji. Nie stawiaj się w pozycji eksperta, motywuj ludzi, by sami szukali odpowiedzi. W finansach możesz związać się z uczelnią albo szkołą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych konieczne będzie przebudzenie w sobie miłości oraz entuzjazmu. Możesz z kimś się nie zgadzać i unikać go dla własnego dobra, ale dostrzeż w nim przy tym zagubionego człowieka. Dobra przeszłość mogła się nieodwołalnie skończyć, natomiast warto ją pamiętać, by nie przestać wierzyć w miłość. W finansach możliwa będzie oferta od kogoś, kto cię lubi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą praktyczną, która nie zawraca sobie głowy drobiazgami i nie uważa, że dom czy ubrania są częścią jej osobowości. Możecie mieć dyskusje na temat estetyki, autoprezentacji, itd.. Staraj się nikogo surowo nie oceniać. W finansach zrób zapasy na chłodniejszy sezon, sprawdź, czego ci obecnie brakuje i kup to taniej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 3 Mieczy

W życiu osobistym uważaj na sytuację, w której zostaną spalone mosty, a rozmowy - zerwane. Nie rób sobie wrogów i nie zmuszaj bliskich, by się kogoś wyrzekli dla twojego dobra. Jeśli ktoś pragnie zachować neutralność, przyjmij to spokojnie, przeczekaj złe emocje. W finansach ktoś może wsadzać kij w szprychy, bo czuje się wykluczony, pragnie większego wpływu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą pełną fantazji, która jednak nie dostrzega prawideł świata. Uważa ten ktoś, że zdoła nagiąć rzeczywistość do swoich pragnień. W niektórych wypadkach to faktycznie się udaje i dla takich momentów warto próbować. I się nie zniechęcać! W finansach możesz otrzymać dobrą wiadomość, ucieszyć się z wieści.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Głupiec

W życiu osobistym szykuj się na powitanie wielkiej przygody. Jeśli zrobisz krok w jej kierunku, cała twoja egzystencja radykalnie się odmieni. Czy masz coś, co powstrzymuje Cię na brzegu codzienności? Jeśli są to tylko lęki przed nieznanym, to może warto zaryzykować? W finansach możliwa będzie podróż, całkowita zmiana nawyków oraz otoczenia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym możesz poznać kogoś, kto pomoże Ci odkryć ważną prawdę o sobie lub zebrać się na odwagę, by funkcjonować po swojemu. Zbierz grono oddanych przyjaciół, którzy nie oceniają, mają otwarte umysły i przede wszystkim twoje dobro na względzie. A potem działaj, by być w pełni sobą. W finansach możesz zarobić, pomagając przejść komuś transformację.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym możesz napotkać kogoś, kto będzie twoim doskonałym przeciwieństwem. Początkowy konflikt może zmienić się w fascynację, a potem… rozwinąć się w głębokie uczucie lub skończyć na wielkiej frustracji. Niezależnie od wyniku doceń kreatywność, jaką pobudzają te wasze spotkania. W finansach możliwy będzie sukces w działalności artystycznej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym ostrożnie podchodź do nowych znajomości. Ktoś może zachęcać cię do otwartości, zadawać niedyskretne pytania i zasypywać zwierzeniami. Może faktycznie jest bezpośredni, a może ma ukryte motywy, żeby tak szybko skracać dystans? Obserwuj uważnie i nie komentuj sprawy. W finansach weź, co twoje i jak najszybciej się wycofaj.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

 Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 4 Mieczy

W życiu osobistym szukaj teraz przede wszystkim spokoju. Nie wchodź w dyskusję, nie rozpoczynaj ważnych, ale trudnych rozmów. Masz prawo przełożyć sprawy na inny dzień, powiedzieć otwarcie, że gorzej się czujesz i ograniczyć kontakt. Weź głęboki wdech, zaszyj się w cichej samotni. W finansach wycofaj się z czegoś, co ewidentnie cię przytłacza.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

