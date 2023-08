Spis treści: 01 Horoskop na piątek 18.08.2023 - BARAN

02 Horoskop na piątek 18.08.2023 - BYK

03 Horoskop na piątek 18.08.2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na piątek 18.08.2023 - RAK

05 Horoskop na piątek 18.08.2023 - LEW

06 Horoskop na piątek 18.08.2023 - PANNA

07 Horoskop na piątek 18.08.2023 - WAGA

08 Horoskop na piątek 18.08.2023 - SKORPION

09 Horoskop na piątek 18.08.2023 - STRZELEC

10 Horoskop na piątek 18.08.2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na piątek 18.08.2023 - WODNIK

12 Horoskop na piątek 18.08.2023 - RYBY

Horoskop na piątek 18.08.2023 - BARAN

Zachwycisz się dziś wszystkim co nowe. Będziesz chciał wszystkiego doświadczać. Uważaj tylko, by w tym całym ferworze, nie złamać przepisów bhp. W końcu zakład pracy to nie domowe podwórko. Zresztą, w razie nawet gdyby coś się stało, to i tak masz po swojej stronie lojalnych pracowników. Doceniaj to w każdej chwili.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - BYK

Szybko dziś będziesz podejmował wszelkie decyzje. Poczujesz potrzebę uporządkowania swoich finansów oraz będziesz chciał lepiej zorganizować sobie ten dzień ale i kolejne dni. Zmienisz całą swoją dzienną rutynę. Taka odmiana dobrze ci zrobi i pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - BLIŹNIĘTA

Musisz się dziś zastanowić, za co się wziąć do samego rana i w którą stronę podążać za marzeniami. Ten obecny chaos już ciebie przerasta. Zrób dobry plan, przedyskutuj ze sobą swoje mocne i słabe strony i działaj. Nikt i nic nie może przesłonić dziś tobie celu, który sobie wyznaczyłeś. Wszystko w twoich rękach.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - RAK

Twoje sprawy domowe proszą się o ich poukładanie. Trochę będzie z tym zachodu a nawet sprzeczek z innymi domownikami. Każdy bowiem będzie miał inne zdanie oraz inny pomysł na uporządkowanie bałaganu. Lecz nie chodzi tylko o fizyczny bałagan. Porządku wymagają też relacje między wami. Działaj i nie oglądaj się na innych.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - LEW

Wiele obowiązków weźmiesz dziś sobie na głowę. Ale i tak w tym całym zgiełku znajdziesz czas na relaks i odpoczynek. Jesteś dobrze zorganizowany i dlatego tak jest. To dobrze świadczy o tobie. Wieczorem dostaniesz zaproszenie na imprezę, na którą warto byłoby pójść. Samotne Lwy maja dziś szansę na udaną randkę.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - PANNA

Masz wiele planów i marzeń ale póki co niewiele z nich zostało wprowadzonych w życie. Z czego to może wynikać? Może marzysz o czymś co jest nierealne lub nie jest właściwe dla ciebie. Pora zweryfikować marzenia. Skoncentruj się na tym, co jesteś w stanie osiągnąć i dąż do tego celu. Szukaj korzyści, to zawsze działa na plus.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - WAGA

Dziś skup się na tym co "tu i teraz". Nie zwierzaj się nikim ze swoich planów oraz z pomysłów. Konkurencja nie śpi i ktoś może ci podebrać pomysły i zdradzić je konkurencji. Zakochane Wagi mogą dziś liczyć na romantyczne chwile uniesień. Samotne zaś spotkać mogą kogoś, kto znacząco może odmienić ich życie.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - SKORPION

Możesz dziś mieć pewne problemy w komunikacji z innymi. Będziesz chciał przy szerokim gremium przedstawić swoje plany ale okaże się, że nie będziesz do końca zrozumiany przez innych. Ktoś nawet źle zrozumie wydawane przez ciebie polecenia i kłopoty gotowe. Najlepiej będzie, gdy osobiście wszystkiego dopilnujesz, będziesz miał pewność, że to co robisz, zrobione jest prawidłowo.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - STRZELEC

Dojdziesz dziś do wniosku, że z pewnych spraw i planów należy po prostu zrezygnować. Inne zaś sprawy warto sobie uprościć i nie może być, że wszystko sam bierzesz na swoje barki. Odpowiednie rozdysponowanie obowiązków jest gwarancją sukcesu oraz tego, że zdąży się ze wszystkim na czas. Szef ma dla ciebie bardzo intratną propozycję. Gdy ją złoży, warto się jej przyjrzeć.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - KOZIOROŻEC

Będziesz dziś w bardzo dobrym nastroju. Łatwo się dogadasz z innymi a nawet służył będziesz pomocą. Pokusisz się dziś o zaryzykowanie pewnej sumy pieniędzy w inwestycję, która już niebawem przyniesie ci dość pokaźne zyski. Warto było zaufać w tej sprawie intuicji, co zrobiłeś. W miłości czeka dziś ciebie poważna rozmowa z drugą połową.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - WODNIK

Możesz dziś zostać wytypowany do nagrody pieniężnej. Wpadnie parę groszy, co może podreperować domowy budżet. Może warto będzie w coś zainwestować, by nie stracić wszystkiego na przyjemności? Jeśli ubiegasz się o kredyt lub o pożyczkę, dziś masz dobry energetycznie dzień do tego, by załatwić to pozytywnie.

Horoskop na piątek 18.08.2023 - RYBY

Nie rób dziś niczego na czym się nie znasz. To może przynieść fatalne skutki. Nie możesz też zbyt wiele obiecać. Skończy się na tym, że nie dotrzymasz obietnic i stracisz reputację. Działaj rozważnie. To może dziś ci bardzo pomóc. Po pracy nie angażuj się w żadne imprezy na mieście. Daj sobie czas i zadbaj o swój dobrostan.