Znak księżycowy , który wyznacza data, miejsce i godzina urodzenia, mówi o naszych instynktach i prawdziwym "ja", ale to także opis jak reagujesz na trudności i stres. Czy w trakcie kryzysu zachowujesz spokój, czy może impulsywnie działasz pod wpływem emocji - to właśnie będzie mówić o tobie znak księżycowy.

Księżyc mówi także o tym, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie i komfortowo, co cię uspokaja i daje poczucie stabilności. To jaki znak mieści się w przynależnym tobie Księżycu mówi również o tym, w jaki sposób budujesz więzi emocjonalne i jakie masz podejście do rodziny oraz najbliższego otoczenia.