Sen o duchu zmarłej osoby może być bardzo osobistym doświadczeniem, które niesie szereg znaczeń. Widzenie ducha osoby, która odeszła, może być interpretowane jako wyraz tęsknoty i chęci kontaktu z nią. To także symbol potrzeby rozwiązania jakiegoś konfliktu, który was dotyczył. Takie sny mogą także wskazywać na to, że zmarła osoba próbuje ostrzec cię przed jakimś niebezpieczeństwem. Jeśli więc zastanawiasz się nad jakimś ważnym zakupem czy wyjazdem - koniecznie przemyśl to jeszcze raz!

Gdy w śnie duch zmarłej osoby pojawia się w formie dziecka, może to symbolizować pragnienie powrotu do czasów, gdy wszystko wydawało się prostsze. Jednakże gdy duch jest znanym lub twoim dzieckiem, może to oznaczać, że potrzebujesz dobrej rady i tego, by ktoś się czule tobą zaopiekował. Dla singli to zachęta do otwarcia się na nowe znajomości, a dla tych, którzy są w związku przypomnienie, że należy otwarcie rozmawiać o swoich potrzebach.