Numerologia to nauka, która zajmuje się magiczną właściwością liczb w naszym życiu. Według niej nic nie dzieje się przez przypadek. Jeśli chcemy odkryć, co może powiedzieć nam o naszym życiu, wystarczy, że zwrócimy uwagę na naszą datę urodzenia.

Numerologia może powiedzieć wiele na temat naszej osobowości, a także życia. Zwykle skupiamy się na jednej liczbie numerologicznej, która nas określa. Okazuje się jednak, że nie tylko ona jest ważna. Szczególną uwagę warto zwrócić na powtarzające się liczby . One również niosą w sobie przesłanie, które może mieć dla nas znaczenie. Jeśli zauważyłeś, że w dacie urodzenia kilka razy występuje ta sama cyfra, to znak, że warto odkryć jej przesłanie.

Jeśli w twojej dacie urodzenia powtarza się liczba dwa to znak, że jesteś obdarzony niezwykłą wrażliwością. Doskonale odczytujesz emocje oraz jesteś w stanie sobie z nimi poradzić. Jesteś osobą bardzo empatyczną i potrafisz dotrzeć praktycznie do każdego pod względem emocjonalnym. Możesz zauważyć, że ludzie lubią powierzać ci swoje sekrety i często się przed tobą otwierają.

Powtarzająca się czwórka w dacie urodzenia charakteryzuje indywidualistów. Takie osoby są często oryginalne i nie lubią chodzić na kompromisy. Co więcej, cechuje je niezłomność i głęboka wiara w swoje przekonania. Często mogą być niezrozumiane. To jednak im nie przeszkadza, a one w dalszym ciągu robią to, co lubią.