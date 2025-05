Oralia to imię pochodzenia francuskiego i jest jedną z wersji imienia Aurelia. Współcześnie nawiązuje ono do francuskiego słowa or oznaczającego "złoto", choć oryginalnie pochodzi z łaciny. Imię Aurelia jest bowiem żeńską wersją rzymskiego imienia Aureliusz, nadawanego chłopcom o złotych włosach (aureus to po łacinie "złoty").