Bogumiła

Bogumiła to staropolskie imię żeńskie, złożone z członów bóg ("Bóg", ale pierwotnie jako "los, dola, szczęście") i miła ("miła"). Imię to miało oznaczać pierwotnie tą, której "los sprzyja".

Bogumiła ma wiele wspaniałych cech - jest pracowita, zaangażowana i mocno skoncentrowana na swoich celach. Kobieta o tym imieniu jest bardzo towarzyska, ma wielu przyjaciół, nie boi się też nowych doświadczeń i wyzwań. Bogumiła jest filantropką, zawsze gotową do pomocy innym i charakteryzującą się wielką empatią. Jest też wyjątkową optymistką, patrzącą w jasną stronę, a mimo to jej imię uważane jest za pechowe. Dlaczego?

Choć imię Bogumiła miało oznaczać tą, której los wyjątkowo sprzyja, to jest też kojarzone z mrokiem oraz zniszczeniem - dlatego wiele osób uważa je za bardzo pechowe!

Bogumiła obchodzi imieniny 13 stycznia, 20 czerwca i 20 grudnia.

Amelia

Pia – mało spotykane imię o wyjątkowym znaczeniu. Rozsławiła je polska lekkoatletka Amelia to imię pochodzenia staroniemieckiego, które oznacza pracowitą gospodynię lub dzielną obrończynię ogniska domowego. Amelia jest wyjątkową kobietą pełną sprzeczności. Rozważna i jednocześnie romantyczna, odpowiedzialna, a przy tym twórcza i bujająca w obłokach, marzycielka i odpowiedzialna pani domu.

Kobieta o tym imieniu jest oddana rodzinie i bardzo uczuciowa, a przy tym stawia na karierę, lubi ryzyko i dalekie podróże. Amelia nie lubi monotonii oraz nudy. Choć marzy o wielkiej miłości i chce znaleźć tego jedynego, to zdarzają się jej przygody, a nawet skoki w bok. Późno zakłada więc rodzinę, ale gdy to wreszcie zrobi jest oddana i lojalna. Niektórzy wierzą, że imię Amelia jest niestety pechowe - oznacza ono bowiem także wrodzoną wadę kończyn, więc w sposób nieunikniony kojarzy się z chorobą.

Amelia obchodzi imieniny 10 lipca oraz 7 października.

Cecylia

Imię Cecylia pochodzi od łacińskiego słowa caecus, które oznacza: ciemny, ślepy i wątpliwy. Nawiązuje do nazwy rzymskiego rodu Caecilius lub Caecilianus.

Cecylia to pewna siebie, odważna i dumna kobieta, którą jednocześnie wyróżnia wyjątkowa konsekwencja we wszystkim co robi. Cecylia "żadnej pracy się nie boi" i spełnia się zarówno w domu jak i na wysokich stanowiskach. Kobieta o tym imieniu jest bardzo pracowita i odpowiedzialna, ale również towarzyska, gościnna i otwarta.

W relacjach z mężczyznami Cecylia jest wrażliwa, zazdrosna, a nawet zaborcza i lubi sprawdzać swojego partnera.

Ponieważ imię Cecylia oznacza "ślepy, ciemny i wątpliwy", to wiele osób widzi kobietę o tym imieniu jako tą, która "prowadzi ślepych" i może przynieść pecha!

Cecylia obchodzi imieniny 10 czerwca i 22 listopada.

Klaudia

Klaudia to imię pochodzące od męskiego imienia Klaudiusz.

Klaudia jest prawą, nad wyraz dojrzałą i zdyscyplinowaną kobietą o wielkim sercu. Nigdy nie przepuści okazji, by pochylić się nad czyjąś krzywdą, a pomoc tę zawsze traktuje jak misję.

Kobieta o tym imieniu jest towarzyska, więc ma mnóstwo przyjaciół, którzy zawsze mogą na nią liczyć. Klaudia jest też bardzo skromna, więc nigdy nie oczekuje nic w zamian, a jej bezinteresowność jest naprawdę "nie z tego świata".

Klaudia jest bardzo kochającą i wierną żoną oraz wspaniałą matką - nigdy nie igra z uczuciami innych ludzi.

Klaudia to imię pochodzące od imienia Klaudiusz. To oznacza natomiast "claudus", czyli "kulawy" lub "chromy" - dlatego imię Klaudia uważane jest przez wiele osób za pechowe.



Klaudia obchodzi imieniny 15 lutego, 6, 20 marca, 26 kwietnia, 18 maja, 7 sierpnia, 30 października, 8 listopada i 3 grudnia.

