Majem opiekuje się numerologiczna piątka, zapowiadająca ruch, twórczość, chęć doświadczania i wyobraźnię. To pozytywne skojarzenia, tak jak pozytywnie kojarzy się nam maj - wiosenny, słoneczny miesiąc, zapowiadający już lato. Nie wszystkie majowe dni będą jednak aż tak pozytywne - kilka dat przyniesie z sobą trudności, wyzwania, a nawet pecha. W jakie dni musimy uważać?

Niebezpieczne dni w maju. Astrologowie ostrzegają przed tymi datami

Pierwsza niebezpieczna data w tym miesiącu to 13.05.2023. Nic dziwnego, bo trzynastka uchodzi za wyjątkowo pechową liczbę, szczególnie gdy 13. dzień miesiąca wypada w piątek. Tym razem, na szczęście jest to czwartek, ale numerologiczna cyfra tej daty nie zwiastuje nic dobrego. Datą tą opiekuje się cyfra 7, która zapowiada emocjonalne problemy, wątpliwości, ale także samotność i trzymanie się od ludzi na dystans. Tego dnia możemy czuć się więc emocjonalnie rozbici, rozdrażnieni i smutni.

To dlatego ludzie lgną do ciebie jak magnes. Sprawdź, co oznacza twoja aura Kolejną datą, która może dać nam w maju, mocno w kość jest 18.05.2023. Datą tą opiekuje się numerologiczna trójka i choć zazwyczaj budzi ona pozytywne emocje, bo jest pełna energii, optymizmu i odwagi, to może przynieść spontaniczne, a co za tym idzie nieprzemyślane decyzje, podjęte pod wpływem chwili. Tego dnia warto więc powstrzymać się od takich działań, nie zaczynać nowych spraw, nie stawiać sobie nowych wyzwań i co ważne - niczego nie obiecywać!

Niebezpieczną majową datą jest także 25.05.2023 - tym dniem opiekuje się numerologiczna jedynka. Choć symbolizuje ona nowa początek, odwagę, ambicję, kreatywność i sukces, to może mieć na nas zbyt mocny wpływ, budzić presję i pęd do sukcesu. Niezdrowa ambicja i chęć parcia do przodu za wszelką cenę, mogą skończyć się źle. Tego dnia warto więc zachować spokój i wyciszyć emocje.

Najlepszy dzień w maju. Wykorzystaj jego potencjał

Majowa pełnia Księżyca w Skorpionie wypada w tym roku w piąty dzień miesiąca. Choć będzie ona dość mocna i rzuci jasne światło na wszystkie nasze mroczne strony, to jest ona w stanie uwolnić ogromny potencjał. Słońce będzie tego dnia w znaku Byka, więc do głosu dojdą takie cechy tego znaku jak bezpieczeństwo, pielęgnacja i dbałość o siebie. Skorpion i Byk stworzą tego dnia niesamowity duet o silnym potencjale uzdrawiającym. Co to oznacza?

Tego dnia możemy zwolnić tempo, nastroić się do siebie, popracować z własnymi emocjami i pokochać siebie takimi, jacy jesteśmy naprawdę. To dobry dzień na znalezienie w sobie poczucia bezpieczeństwa, którego nie zburzą nawet zewnętrzne bodźce.

Tego dnia warto znaleźć czas na afirmacje i formuować intencje oraz pragnienia.

