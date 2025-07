Co przyniesie sierpień w miłości, pracy i zdrowiu? Poznaj astrologiczną prognozę dla Strzelca od wróżki Mariwy.

W miłości Strzelce będą żądne wolności i autentyczności. W stałych związkach mogą odczuwać znużenie rutyną, co może prowadzić do drobnych spięć, jeśli partner nie będzie podążał ich tempem. To moment, w którym wspólne wyjście z domu, choćby na jednodniową wycieczkę, może zdziałać cuda. Strzelce powinny dać sobie i bliskim przestrzeń, bez potrzeby kontrolowania wszystkiego.