Świetna alternatywa dla krowiego mleka. Wzmacnia kości i serce, poprawia nastrój

Mleko ryżowe to jeden z najchętniej kupowanych napojów roślinnych. Stanowi świetną alternatywę dla wegan, a także osób zmagających się z alergią na mleko krowie. I chociaż oficjalnie nie jest mlekiem, tylko ryżowym napojem, warto włączyć go do diety. Zwłaszcza w opcji niesłodzonej, za to wzbogaconej o fitosterole, wapń i witaminę D. Sprawdź, dlaczego warto pić mleko ryżowe.