Niektórzy ufają temu, co zapisane jest w gwiazdach. Szukając miłości, dokładnie też sprawdzają horoskopy, analizują idealne dla siebie znaki zodiaku. Okazuje się, że są takie zodiakalne pary, które tworzą mieszankę wybuchową. W ich związku więcej jest nieporozumienia, zazdrości, agresji niż namiętności. Ich relacja jest dość skomplikowana i bardzo rzadko kończy się dobrze. O kim mowa?

BARAN I SKORPION

Ten związek nie może się udać. Baran - silny znak zodiaku, pewny siebie, czasem wybuchowy. Skorpion - pamiętliwy, mściwy, lubiący manipulować ludźmi. Może być naprawdę gorąco. Małe nieporozumienie wywoła kłótnię, o której długo nie będą mogli zapomnieć również sąsiedzi pary. W związku pojawi się zazdrość i niezrozumienie. Skorpion będzie chciał zdominować Barana, a ten się nie da. I tak będą ze sobą walczyć, stosując przy tym różne metody.

Reklama

Czytaj również: Znaki zodiaku a podatność na choroby

BLIŹNIĘTA I PANNA

Bliźnięta z Panną się nie dogadają. Chociaż Bliźnięta bywają wyrozumiałe i mają sporo cierpliwości, to pokona ich pedantyczności i egoizm Panny. Bliźnięta z czasem będą mieć coraz więcej uwag do swojego partnera. Będą krytykować go w towarzystwie, wytykać błędy. Panna nie wytrzyma wiecznych kłótni, pretensji i uwag kierowanych w jej stronę. Chociaż początek znajomości zapowiadać może się naprawdę fantastycznie, to niestety jej zakończenie nie będzie miłe.

Sprawdź również: Te 4 znaki zodiaku to idealni kochankowie

Byk i Strzelec

Zodiakalne Byki są rodzinne, przyjacielskie, bije od nich dobro. Mają coś takiego w sobie, że trudno się im oprzeć. Zależy im na tym, aby partner czuł się w związku dobrze. Niestety Strzelce tego nie docenią. Dla nich spędzanie wspólnych chwil w domu, wycieczki do spa czy długie romantyczne spacery, to nie to. Potrzebują więcej atrakcji i adrenaliny. Strzelce nie dadzą Bykom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, której tak pragną w związku. Zamiast namiętności, romantyzmu - pojawi się więcej cichych dni.

***

Tutaj znajdziesz dzienny horoskop dla wszystkich znaków zodiaku>>>kobieta.interia.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Przychodzi baba do lekarza”: Przepis na sałatkę miłości. Znane afrodyzjaki Polsat Cafe