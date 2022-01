Konkretne znaki zodiaki charakteryzują się specyficznymi cechami. Jedne są spokojne i zamknięte w sobie, inne to wulkany energii. Te cechy przełożyć można także na życie seksualne - nie każdy znak to bowiem mistrz uwodzenia i erotycznych sztuczek. Są jednak cztery znaki zodiaku, które z powodzeniem można zaliczyć do grupy najlepszych kochanków.





Baran

Baran, czyli pierwszy ze znaków zodiaku, określany jest mianem symbolu nowego początku. Człowiek urodzony ze słońcem w tym znaku to osoba odważna i pewna siebie - taka jest także w łóżku. Barana charakteryzuje wiec skłonność do przygód, także tych miłosnych i duży apetyt seksualny. Baran ma zresztą niezwykły urok i magnetyczną osobowość, więc jak magnes przyciąga do siebie płeć przeciwną.



Nie dla Barana jednak romantyczne uniesienia i kolacje w płatkach róż, bo to kochanek (kochanka) nastawiony głównie na spełnienie, namiętność i ekstremalne doświadczenia. Baran jest również dość wybredny i nie zadowala się byle czym, a partnera seksualnego wybiera tak, by był "godnym jego uwagi".



Baran bywa w łóżku samolubny, ale ma też mnóstwo zalet. Nie lubi rutyny i wciąż szuka nowych bodźców, więc tak długo, jak partner mu ich dostarczy, będzie wierny i wciąż chętny do eksperymentów.

Najlepszy partner: Strzelec, Waga





Lew

Człowiek urodzony ze słońcem w znaku Lwa kocha być w centrum uwagi. Lubi, gdy oczy wszystkich są na niego zwrócone, pragnie być podziwiany, a nawet hołubiony. A jak jest w łóżku?



O Lwie mówi się często, że to najlepszy kochanek wśród wszystkich znaków zodiaku. I jest w tym sporo prawdy! Lew, jeśli trafi na partnera otwartego na eksperymenty, będzie zachwycony i wierny. Osoba spod tego znaku lubi mocny, pełen wrażeń seks i wciąż szuka nowych bodźców. Chętnie eksperymentuje, odwiedza sex-shopy i nie unika erotycznych gadżetów.

Lew lubi dominować i potrzebuje ciągłej uwagi partnera - gdy znajdzie takiego, który zaspokoi te potrzeby rozwinie swoje skrzydła i pozostanie wierny.



Najlepszy partner: Lew, Strzelec

Skorpion

Skorpion to najbardziej tajemniczy ze wszystkich znaków zodiaku. Jest pełen sprzeczności i szybko może się zmienić o sto osiemdziesiąt stopni. Jest także gwałtowny w uczuciach i bywa skomplikowany, ale jednocześnie bardzo zmysłowy i delikatny.

No właśnie, Skorpion to najbardziej zmysłowy ze wszystkich znaków, a dla wielu także po prostu najlepszy kochanek. Skorpion chętnie spełnia fantazje, jest obdarzony wyjątkowym urokiem i.... wieloma potrzebami. Niestety, bywa egoistą i czasem nie liczy się z drugą stroną, przez co jego partnerzy mogą czuć się seksualnie wykorzystywani.

Trudno uwieść Skorpiona, trudno zaspokoić jego potrzeby, ale zwierzęcy urok tego znaku zodiaku sprawia, że nie narzeka na brak adoratorów.

Najlepszy partner: Rak, Koziorożec

Strzelec

Strzelec, czyli trzeci z ognistych znaków obdarzony jest wyjątkowym magnetyzmem, otwartością i zdolnością do nawiązywania bliskich relacji, co wpływa także na jego zachowanie w łóżku. Ten znak zodiaku uwielbia dobrą zabawę, jest młody duchem i lubi eksperymenty. Stawia na szybki, mocny, pełen energii seks, ale często lubi być też zdominowany.

Choć jest skory do eksperymentów i lubi zmiany, to dąży do stałego, szczęśliwego związku.

Najlepszy partner: Baran, Byk





