Horoskop finansowy od wróżki Anne od 19 do 25 maja 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Aura tego tygodnia doda ci sił, ale też przyniesie sporo spraw do załatwienia. W pracy na etacie skoncentruj się na tym, co najważniejsze i pierwsze na liście zadań, a nie będziesz mieć problemów. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą wreszcie uporają się z zadaniami, które ciągną się od dawna. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na ciekawe oferty. W sprawach finansowych zadbaj o solidny fundament oszczędności, który z powodu Twojej skłonności do luksusu nieco uległ zawaleniu. W weekend skupisz się na rozwijaniu zainteresowań.