Męskie imię Bogusław wywodzi się z przedchrześcijańskiej tradycji słowiańskiej. Powstało z członów Bóg i sław, co oznacza człowieka sławiącego Boga.

Do najczęściej używanych zdrobnień względem mężczyzn o imieniu Bogusław należą:

Mężczyzna o imieniu Bogusław to człowiek, któremu sprzyja los. Do życia podchodzi z pewnym dystansem, jest uśmiechnięty i pozytywną energią lubi zarażać innych. W życiu ceni sobie możliwość korzystania z różnych przyjemności i dąży do tego, aby było ich jak najwięcej.