A co poza kwiatami? Do niezwykłych imiona związanych z przyrodą należą między innymi Gaja, Luna oraz Flora.

Imię Gaja pochodzi z języka greckiego i oznacza "Ziemię". W mitologii greckiej Gaja była Matką-Ziemią - symbolem życia i płodności. Obecnie uważa się, że to kobieta, która ma niezwykłą intuicję i zdolność do widzenia rzeczy, których nie zauważają inni. Spełnia się w sztuce, nie dla niej jest stateczne życie u boku męża. Ma silną i niezależną naturę, a rzeczy materialne zupełnie jej nie interesują.

Syriusz to imię pochodzenia greckiego (pochodzi od słowa seirios oznaczającego "płonący, gorący, roziskrzony"), choć forma Sirius występuje również w łacinie. Imię to inspirowane jest nazwą najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Syriusz to osoba radosna i optymistycznie nastawiona do życia, a do tego twórcza i szybko adaptująca się do otoczenia. W Polsce jest obecnie 81 mężczyzn o takim imieniu (stan na styczeń 2025).