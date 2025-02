To najbardziej skąpy znak zodiaku. Latami gromadzi majątek

Pieniądze i majątek są dla Byka priorytetem w życiu. To największy materialista wśród wszystkich znaków zodiaku, ale co ważne, potrafi dzielić się zgromadzonymi dobrami, nie tylko z bliskimi. Nie jest on może urodzonym filantropem, ale nigdy nie odmówi pomocy, a wręcz sprawia mu to ogromną przyjemność.